捷運新桃林線桃園段搶先送交通部審議 張善政：不影響與新北市合作

桃園捷運路網再推進，桃園市長張善政今在市政會議表示，捷運新桃林線可行性研究報告已完成並由他簽核，將提報交通部審議。原規畫與新北市整合後共同送審，但因桃園段新增支線、調整站位，為加速推動，決定由桃園段先行送件，全線在桃園境內約19.6公里，規畫23座車站及1座機廠，後續仍將與新北協調跨市路網銜接。

張善政表示，新桃林線原規畫由桃園車站往北，經龜山、林口長庚醫院周邊，再銜接新北林口，原先希望桃園、新北整合路線後共同提報中央。不過近期桃園在龜山人口密集社區新增支線，加上全線相當高比例位於桃園境內，為爭取時效，市府決定先將桃園段送交通部。

張善政指出，新桃林線桃園市段主線約17.1公里、支線約2.5公里，全長約19.6公里，共規畫23座車站及1座機廠，支線將深入龜山人口密集社區。未來若與新北林口段完成銜接，加計桃園沿線人口，預估可服務約75萬人。

張善政提到，新桃林線將串聯長庚醫療體系、龜山產業區等重要節點，盼分擔目前繁忙的林口交流道及周邊道路車流，改善通勤、就學及就醫需求；路線並規畫銜接機場捷運A7、A8、A9站，以及捷運棕線、綠線、青線、橘線和台鐵，進一步串起桃園軌道路網。

張善政表示，市府自去年3月啟動可行性研究，捷工局及規畫團隊曾徒步踏勘約16公里路廊，了解沿線環境及場站條件，也舉辦地方說明會蒐集意見。報告送中央後，要求捷工局積極配合交通部審查，若中央提出意見應盡速回覆、修正，爭取行政院核定，再接續推動綜合規畫。

張善政強調，桃園段先行提報並不代表與新北分開推動，跨市路網整合仍相當重要，後續將持續與新北市政府協調界面及路線；近期桃園捷運棕線、綠線延伸中壢線陸續動工，橘線可行性研究報告日前也送交通部，新桃林線再接續送審，桃園捷運建設正進入重要推進階段。