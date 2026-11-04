苗栗公館蜜香芋頭一試印象深刻 日本靜鐵超市評估上架

日本株式會社靜鐵（靜岡鐵道集團）代表連日來在苗栗縣「踩線」，營業部長三間明治昨天試吃公館鄉農會蜜香芋頭，留下印象深刻，認為日本消費者應該也會對不同的芋頭風味感到新鮮，值得進一步評估在旗下靜鐵超市販售的可能性。

苗栗縣政府農業處今年10月15日赴日本靜岡洽談靜鐵超市通路合作，靜岡鐵道代表11月2日到苗栗踩線，縣府透過「豐味苗栗」安排農會交流，彙整公館鄉農會公館鄉農會蜜香芋頭、紅棗銀耳露、72%紅棗巧克力、銅鑼鄉農會仙草凍，及金椿茶油工坊冷壓芝麻籽油、協育製茶茶糖等商品，交流包裝規格、報價及供貨等資訊。

三間明治表示，蜜香芋頭香氣濃郁、口感綿密，甜度也很適中，讓他印象深刻，聽說去年在東京京王百貨展售時很受歡迎，相信日本消費者也會對這種不同的芋頭風味感到新鮮，值得進一步評估在靜鐵超市販售的可能性。

苗栗縣長鍾東錦說，面對農產品外銷市場變動，如何開拓更多銷售通路、降低對單一市場的依賴，成為地方農業發展的重要課題，苗栗此次媒合日本通路與農會直接交流，不只希望增加農產品曝光，更希望讓買方需求回到產地，協助農會及業者掌握產品規格、價格與供貨條件，為後續拓展市場建立合作基礎。

農業處指出，苗栗農產持續推廣日本市場，已累積展售與通路接洽經驗，仙草、紅棗及芋頭加工品，2025年11月在東京京王百貨「台灣祭」展售，部分商品受到消費者歡迎並出現售罄、補貨情形，今年3月，縣府接續透過東京食品展接觸日本買方，10月再赴靜岡拜訪靜鐵超市。

雙方先前曾討論運用靜鐵超市Food Studio料理教室，介紹苗栗食材及料理應用的可能性，後續將由日本通路與農會持續洽談，縣府協助媒合及追蹤合作進度，讓苗栗農產從展場曝光走向實際市場接觸，為農民拓展更多銷售選擇。