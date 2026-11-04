苗栗敬老愛心卡加碼 追加3億元預算

苗栗縣敬老愛心卡擴大農會消費，明年可望從每周限用一次、每次一百元，放寬至三百元，並與計程車搭乘額度合用，讓長者使用更有彈性。苗栗縣府初估，放寬後使用率及支出將增加，明年除編列約二億元預算，還須追加三億多元因應。縣長鍾東錦表示，希望透過消費帶動農會商機，並要求農會至少提撥獲利百分之三回饋社區關懷據點，一張卡創造多贏。

敬老愛心卡每個月七百元，今年六月擴大到搭乘計程車使用每月二百點，七月增加農會消費一百點，縣府追加四五六七萬餘元因應。縣務會議昨討論列管願景重點施政計畫，社會處長張國棟公布七至九月敬老愛心卡刷卡約三九五二萬元，其中農會消費約一○五一萬元，占百分之廿點六，回響熱烈。

社會處指出，敬老愛心卡農會消費今年限制每周一次、每次最高一百元，但多名民代反映分三次使用不方便，研議放寬至三百元使用上限；明年編列敬老愛心卡預算約二億元，放寬後使用率及金額勢必增加，初估須追加三億多元預算因應。

鍾東錦表示，敬老愛心卡帶動農會收入及商機，縣府要求農會至少提撥獲利百分之三，回饋轄區社區關懷據點，不一定要用現金，蔬果、肉類等實物也可折抵。

此外，縣府將關注農會販售商品，包括當季農產品、各農會資源互補及青農產出，讓持卡人、農會、農友及青農多方受益。他明天將出席農會總幹事聯誼會，協商相關辦法。