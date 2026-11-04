聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗敬老愛心卡加碼 追加3億元預算

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣敬老愛心卡擴大農會消費，明年可望從每周限用一次、每次一百元，放寬至三百元，並與計程車搭乘額度合用，讓長者使用更有彈性。苗栗縣府初估，放寬後使用率及支出將增加，明年除編列約二億元預算，還須追加三億多元因應。縣長鍾東錦表示，希望透過消費帶動農會商機，並要求農會至少提撥獲利百分之三回饋社區關懷據點，一張卡創造多贏。

敬老愛心卡每個月七百元，今年六月擴大到搭乘計程車使用每月二百點，七月增加農會消費一百點，縣府追加四五六七萬餘元因應。縣務會議昨討論列管願景重點施政計畫，社會處長張國棟公布七至九月敬老愛心卡刷卡約三九五二萬元，其中農會消費約一○五一萬元，占百分之廿點六，回響熱烈。

社會處指出，敬老愛心卡農會消費今年限制每周一次、每次最高一百元，但多名民代反映分三次使用不方便，研議放寬至三百元使用上限；明年編列敬老愛心卡預算約二億元，放寬後使用率及金額勢必增加，初估須追加三億多元預算因應。

鍾東錦表示，敬老愛心卡帶動農會收入及商機，縣府要求農會至少提撥獲利百分之三，回饋轄區社區關懷據點，不一定要用現金，蔬果、肉類等實物也可折抵。

此外，縣府將關注農會販售商品，包括當季農產品、各農會資源互補及青農產出，讓持卡人、農會、農友及青農多方受益。他明天將出席農會總幹事聯誼會，協商相關辦法。

苗栗 預算 鍾東錦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗栗敬老愛心卡農會刷卡3個月1千多萬 縣府要求回饋關懷據點至少3%

卓榮泰：2026總預算差短大減1,252億元 中油虧損910億元

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

陳玉珍開出醫療政策支票 允諾當選縣長每年撥10億挹注醫療發展基金

相關新聞

連接中彰 大肚和美新橋通車就爆塞車潮

台中大肚彰化和美跨河橋梁上周六通車，全長一千六百九十公尺，原本預估大肚、和美往返車程可從三十多分鐘縮短至約三分鐘，不料通車後連續幾天的上班日卻出現塞車潮，有大貨車司機指出，從和美交流道下來等待轉向美港公路就等了快三十分鐘；也有工業區員工向民代反映，前天八點出門九點才到公司，昨天提早七點出門，沒想到還是塞車。

北捷結盟日本京急電鐵 拚城市觀光升級

台北捷運公司昨與日本京濱急行電鐵株式會社簽友好協定，雙方以軌道運輸為基礎，透過觀光推廣、旅客交流及行銷宣傳等方式深化合作關係，促進台日觀光與城市交流。

高雄長輩共餐爆上吐下瀉 18人送醫

高雄市內門區金竹里社區發展協會多名長輩參加社區共餐，昨午餐後兩小時，多人出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，共十八人送醫，幸無大礙；高市衛生局疫調發現，元凶疑似烹煮的咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

苗栗敬老愛心卡加碼 追加3億元預算

苗栗縣敬老愛心卡擴大農會消費，明年可望從每周限用一次、每次一百元，放寬至三百元，並與計程車搭乘額度合用，讓長者使用更有彈性。苗栗縣府初估，放寬後使用率及支出將增加，明年除編列約二億元預算，還須追加三億多元因應。縣長鍾東錦表示，希望透過消費帶動農會商機，並要求農會至少提撥獲利百分之三回饋社區關懷據點，一張卡創造多贏。

新北副市長朱惕之 回任事務官「高雄也這樣」

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。

汙染疑慮 南星海堤驚見土方推海中

高雄小港南星計畫區砂石車出入頻繁引起地方反彈，近日又被發現南星海堤有挖土機疑似直接將土方倒入大海，岸邊因此出現黃褐色混濁水帶，民代質疑未合法申請，並擔憂泥沙向外擴散、汙染海洋生態，要求相關單位提出監測記錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。