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桃檢選舉查察座談檢察總長另揭選後查賄重點 宣導品「乖乖」有創意

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園地檢署召集桃園地區警、調、廉及移民等機關，舉辦地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部次長、代理檢察總長等人都到場。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署召集桃園地區警、調、廉及移民等機關，舉辦地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部次長、代理檢察總長等人都到場。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署今日召集桃園地區警、調、廉及移民等機關，舉辦地方公職人員選舉查察分區座談會，由檢察長張春暉主持。法務部常務次長馮成說明，檢察機關辦理查察賄選工作，並無黨派、顏色的分別，查察標準均為一致，並特別提醒執法人員在製作筆錄的過程中，態度應謙和，注意維護受訊問者法律上的權益。

代理檢察總長徐錫祥也參加座談會，呼籲所有執法機關均應維持行政中立，對於有利、不利於被告的事證，均應加以注意，並提醒11月28日投票後，緊接而來的議長、副議長選舉，也是檢察機關查察賄選的重點；台灣高檢署檢察長張斗輝指出，強化檢察機關受理檢舉人員的專業訓練，能夠提升民眾檢舉的意願，適時發布查察賄選案件的新聞，也能發揮嚇阻賄選行為的效果。

為強化反賄選宣導實效，桃園地檢署發揮創意，結合當前反詐騙主軸，委託在地廠商推出限量客製化「綠色乖乖」宣導包，讓經典乖乖人物穿上象徵公正執法的檢察官法袍，並以「不賄才乖、不詐才乖」為宣傳標語，用貼近民眾生活之趣味方式，深化全民「反賄選、反詐騙」之法治意識。

桃園地檢署主任檢察官呂象吾在座談會上，以日前查獲的台北市長候選人沈伯洋深偽音檔案為例，說明桃園地檢署於案發後數小時即溯源查出嫌犯的身分，隨即依最高檢察署頒佈「檢察機關辦理妨害選舉案件有關深度偽造與假訊息處理參考流程」，於查獲犯嫌後立即發布新聞稿澄清不實訊息，並指揮司法警察機關通知社群網站下架該深偽影音，及時遏止假訊息散布，確保民眾能在公開、透明的環境下行使投票權。與會者聽取各機關簡報後，一致對地檢署選舉查察團隊給予以高度肯定，且均強調執行選舉案件遵循正當法律程序的重要性。

法務部常務次長馮成、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高檢署檢察長張斗輝、法務部廉政署副署長林炤宏、法務部調查局副局長連震宗、內政部警政署刑事警察局副局長蕭欽杰、內政部移民署北區事務大隊大隊長吳嘉弘都到場。會議分別由地檢署選舉查察執行秘書主任檢察官呂象吾、桃園市調查處科長劉新邦、市刑大大隊長鄺慶泰、桃園市政府政風處秘書江

旭航、移民署桃園市專勤隊隊長蔡政杰工作報告，各機關就目前掌握賄選風險的選區狀況、查賄方法、具體執行作法及反賄選工作進展交換意見，討論議題涵蓋「法務部115年地方公職人員選舉查察工作綱領」強調的嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選等四大重點工作。

與會各機關主管也對查察賄選策略提出建言，此外，桃檢強調面對即將到來的地方公職人員選舉投票，將持續統合轄內司法警察機關，構建以地檢署為核心的查賄團隊，全面防堵金錢、暴力、賭盤、深偽假訊息及境外勢力等不法干擾，堅定確保選舉過程平順公正，也再次嚴正呼籲，乾淨選風需要全民共同守護，民眾若發現任何買票、賄選或不法介選情資，請勇於撥打24小時免費檢舉專線0800024099（撥通後請按4），檢舉人身分保密，檢舉賄選查證屬實者，最高可獲頒1000萬元檢舉獎金。

桃園地檢署發揮創意，結合當前反詐騙、反賄主軸，委託在地廠商推出限量客製化「綠色乖乖」宣導包。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署發揮創意，結合當前反詐騙、反賄主軸，委託在地廠商推出限量客製化「綠色乖乖」宣導包。圖／桃園地檢署提供

乖乖 檢察總長 法務部

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