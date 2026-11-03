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爽爽貓大型氣偶萌翻桃園！「貓狗森活季」中原文創園區療癒登場

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市青年局長侯佳齡與貓派、狗派職人投票儀式。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局長侯佳齡與貓派、狗派職人投票儀式。圖／桃園市青年局提供

人氣IP「爽爽貓」大型氣偶現身桃園！桃園市青年局即日起至11月29日，在中原文創園區5號倉庫「桃藝工坊」推出「貓狗森活季」主題活動，結合人氣IP、青年文創品牌及特色手作商品，打造療癒又好拍的萌寵主題展區，邀請民眾一起拍照打卡、逛展挖好物，感受青年職人的創意魅力。

青年事務局長侯佳齡表示，桃藝工坊持續提供青年職人展售及品牌推廣平台，協助青年原創作品走進市場。這次特別結合深受民眾喜愛的貓狗元素與人氣IP，希望透過輕鬆有趣的主題活動，吸引更多民眾認識青年創作者，也為在地文創品牌創造更多曝光與商機。

青年局指出，活動現場除了設置吸睛的「爽爽貓」大型氣偶及森林系打卡場景，也集結青年職人推出各式貓狗主題手作商品與生活選物。活動期間消費滿200元即可參加扭蛋抽獎，有機會獲得青年職人製作的特色好禮或限定保溫袋；參與「貓狗投票趣」互動牆並完成問卷，還可獲得限量紀念貼紙，增添逛展樂趣。

「貓狗森活季」即日起至11月29日於中原文創園區5號倉庫桃藝工坊（桃園市中壢區忠仁路33號）展出，歡迎喜愛貓狗及文創手作的民眾前來走走，用實際行動支持青年原創品牌。更多活動資訊可至桃園市政府青年局Facebook粉絲專頁或桃藝工坊LINE官方帳號查詢。

知名IP爽爽貓進駐桃藝工坊。圖／桃園市青年局提供
知名IP爽爽貓進駐桃藝工坊。圖／桃園市青年局提供

桃園職人dadastudio貓咪旋轉戒指深受民眾喜愛。圖／桃園市青年局提供
桃園職人dadastudio貓咪旋轉戒指深受民眾喜愛。圖／桃園市青年局提供

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