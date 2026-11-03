頭份竹南自來水「異味」問題 藍綠民代合力要求台水盡速改善

苗栗縣竹南、頭份地區的自來水近期遭到用戶反映有「土味」，引起地方關切，國民黨立委邱鎮軍、民進黨立委沈發惠今天下午邀相關單位到永和山水庫下游的東興淨水廠會勘及協商，會中達成3項建議結論，各單位將全力落實改善措施，除建立單一窗口統一受理陳情，也將協助受影響用戶清洗水塔，並針對供水系統展開全面清查與長期改善方案，以保障民眾用水安全與權益。

竹南、頭份兩地人口約20萬人，是全縣人口最密集的地區，自來水由永和山水庫供水。縣府水利處表示，台水公司第三區管理處10月8日起陸續接獲竹南、頭份地區用戶反映自來水出現「土味」，經追查，主因是永和山水庫受日夜溫差大及水層上下對流影響，使藻類代謝產生的土臭味物質擴散至取水層。

兩地自來水質引起各級民代關切，今天下午會勘討論，自來水公司董事長李嘉榮、經濟部水利署、縣府等相關單位人員到場。

李嘉榮強調，水公司今天緊急在竹南、頭份各里普檢供應用戶的自來水，經檢測供水都符合標準，因應地方反映和疑慮，水公司將每天進行水質檢測，並將結果公告於水公司網站，如果水質持續檢驗都合格，檢測密集度將逐漸降低，並請用戶安心用水。

苗栗副縣長邱俐俐表示，縣府要求台水針對竹南、頭份地區全面盤點老舊管線的管齡、材質、漏水及破管情形，依風險排定優先順序，提出分年分期汰換計畫，明確列出改善路段、工程經費及執行期程。縣府也會協調相關道路工程，協助管線更新，減少重複開挖，讓改善工作更有效率。

她表示，鍾縣長已交辦水利處和環保局與台水建立供水異常即使通報及資訊公開機制，重大異常應第一時間通報縣府。另外，經濟部及水利署也支持台水盡快推動「永和山水庫備援引水工程」，全案已於2025年6月通過環境部環評大會審查。

沈發惠苗栗辦公室表示，今天的協調會達成三大結論如下：

一、 強化1910專線單一受理窗口，統一彙整民眾陳情及水塔清洗需求

為提升處理效率，將由縣府與台水公司協調，確認建立單一受理窗口，負責統一受理竹南、頭份地區民眾的自來水異味陳情與水塔清洗需求。內部也將同步建立案件登記及彙整機制，詳細記錄異味發生地點、時間，並由台水全權負責後續的調查與實地處理。造成民眾不便的補償方案，請水公司研議。

二、 協助受影響用戶辦理水塔清洗，減輕民眾額外負擔

針對因自來水異味而有水塔清洗需求的民眾，台水將提出具體協助方案，將依民眾陳情紀錄、異味發生期間、所屬供水區域及個案實際狀況，審查並確認清洗需求，提供必要的協助以減輕民眾額外負擔。

三、 持續清查異味熱點，落實供水系統改善及後續追蹤

台水將根據民眾陳情案件的分布狀況，全面盤點竹南、頭份地區的異味熱點，並針對相關供水管線加強沖洗、清理與水質檢測，持續追蹤改善成效。此外，經濟部將協調水利署及台水公司，共同檢視永和山水庫的原水水質、淨水處理流程及整體的配水系統，進一步提出長期的改善與預防措施，從源頭杜絕異味再次發生。

竹南、頭份的自來水近期遭用戶反映有「土味」，引起地方關切，國民黨立委邱鎮軍、民進黨立委沈發惠今天下午邀相關單位到東興淨水廠會勘及協商。圖／沈發惠苗栗辦公室提供

竹南、頭份的自來水近期遭用戶反映有「土味」，引起地方關切，國民黨立委邱鎮軍、民進黨立委沈發惠今天下午邀相關單位到東興淨水廠會勘及協商。圖／沈發惠苗栗辦公室提供