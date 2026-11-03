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1.3億元拆除重建 苗栗銅鑼鄉興隆實驗小學東棟校舍落成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學校舍拆除重建，今天校舍落成，苗栗縣長鍾東錦等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學校舍拆除重建，今天校舍落成，苗栗縣長鍾東錦等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學因校舍耐震不足，斥資1億餘多元拆除重建，東棟校舍落成，苗栗縣長鍾東錦、信邦電子股份有限公司董事長王紹新等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌，期許孩子們在更完善的環境中安心學習、發揮潛能。

教育部補助6697萬餘元，縣府自籌6313萬多元，拆除重建銅鑼鄉興隆實小東棟校舍，規畫14間教室，包含普通教室、專科教室、行政辦公室，信邦電子2020年起每年捐贈興隆實小50萬元校務基金，今年額外捐助233萬元打造「BOOK 思議圖書館」，縣長鍾東錦、信邦電子董事長王紹新、議員黃芳椿、羅貴星、黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年、鄉民代表會主席林九炲等人，今天為新校舍剪綵，及圖書館揭牌。

鍾東錦表示，興隆國小有128年歷史，自日治時期就存在且有一棵800多年的樟樹，成為學校的精神標誌，興隆實小在校長李芳茹用心辦學，老師、家長配合，感謝信邦電子等單位對學校的協助，表現可圈可點，能以客語、中文、英文、日文進行演說，學生在文狀元等各項表現也非常優異，「BOOK 思議圖書館」環境舒適清幽，相信可以讓興隆實小的學生好好培養閱讀習慣。

他強調，教育資源永遠不夠，礙於縣府財政困難，需要家長、企業等幫助讓學生有好的成長環境，興隆實小跑道改建計畫也正在進行中，期許繼續攜手企業與社會各界共同投入教育，打造安全活力的校園環境。

苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學校舍拆除重建，今天校舍落成，苗栗縣長鍾東錦等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學校舍拆除重建，今天校舍落成，苗栗縣長鍾東錦等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學校舍拆除重建，今天校舍落成，苗栗縣長鍾東錦等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學校舍拆除重建，今天校舍落成，苗栗縣長鍾東錦等人今天剪綵，一併辦理信邦電子捐助233萬元打造的「BOOK 思議圖書館」揭牌。圖／苗栗縣政府提供

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