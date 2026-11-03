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桃園通學步道進度超前 估年底前完成120處

中央社／ 桃園3日電

桃園市長張善政今天表示，市府持續推動通學步道、人本交通及路平專案，今年通學步道進度超前，原訂於今年底完成100處，目前預估年底前可完成120處，目標明年完成140處。

張善政今天到蘆竹區視察「南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫」工程時表示，市府針對南崁高中、南崁國中、南崁國小及南美國小周邊進行整體規劃，將通學步道、人本交通及道路改善納入考量，全面提升學區周邊通行安全。

張善政表示，其中，南美國小校外步道工程預計明年1月完工，將改善周邊排水溝環境衛生問題；今年通學步道原訂於年底完成100處，目標已超前於9月達成，依目前進度預計年底前可完成至120所通學步道，並朝明年完成140所的目標推進。

桃園市政府航空城工程處指出，南崁國高中通學廊道改善工程，是市府推動道路平整及人行友善環境政策的具體展現，這項工程範圍涵蓋仁愛路二段、五福一路、福祿五街、福祿一街及五福六路等周邊道路，路段全長約1公里，人行道改善共1670公尺，計畫總經費約新台幣4600萬元。

航空城工程處說明，工程拓寬及新設人行道，並將行穿線適度退縮，以增加駕駛人視距，同時調整部分路段車道及路肩寬度，設置避車停車彎及家長接送臨停區，並導入「環保高壓磚」鋪面，夜間照明則結合「路段黃光、路口白光」的雙色溫智能路燈設計，打造安全、友善的通行環境。

桃園 南崁 張善政

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