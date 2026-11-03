苗栗縣政府公布「脫貧大禮包」 給釣竿協助經濟弱勢戶提升自立能力

苗栗縣政府今天公布「脫貧大禮包」4大服務主軸、6大方案成效，結合民間資源挹注逾1500萬元，協助弱勢家庭2200戶次，給釣竿幫忙，副縣長賴香伶表示，縣府整合教育支持、資產累積、職能培訓及就業促進等資源，協助低收入戶及中低收入戶家庭逐步提升自立能力，打造更穩定、更有希望的未來。

苗栗縣政府目前列冊低收入戶及中低收入戶，共4068戶、7790人，縣府整合中央、地方及民間資源推動脫貧，今天公布「幸福自立大禮包」，包括去年試辦技術士證照獎勵計畫，今年強化跨局處合作推動就業促進，及AI數位培力方案，協助2200戶次家庭受益，補助1500萬元，不僅提供經濟支持，更著重培養一技之長，提升長期就業競爭力。

賴香伶偕同縣府社會處長張國棟、衛生局長楊文志，及議員楊明燁、廖秀紅、曾美露、孫素娥、張志宇等人啟動，並公布成果，其中，四大主軸投資下一代部分，兒童及少年未來教育與發展帳戶方案，累積573人開戶率64%；弱勢家庭子女幸福存款方案，83戶參與， 累計儲蓄達398.4萬元。

補足教育發展資源部分，低收入戶及中低收入戶購置電腦設備補助方案，共補助238戶，累計208萬元。培養技能與

經驗部分，技術士證照獎勵方案，去年試辦至今補助33人6.9萬元；幸福起飛暑期工讀方案，連年增加工讀人數，近三年共144人參與。穩定就業能力部分，社勞政聯合促進就業服務方案，以工代賑屆期銜接社勞政就業服務協助轉業輔導，18名代賑工皆成功轉職。

賴香伶感謝苗栗縣月稱光明寺、中華九紫慈善會、苗栗縣紅十字會等民間團體，長期投入愛心物資捐助及弱勢家庭關懷服務，成為縣府推動脫貧工作的後盾，脫貧不是短期補助，而是一段需要政府、民間與家庭共同努力的歷程，未來持續深化公私協力，結合社政、勞政及民間資源，透過脫貧社工陪伴與專業服務，協助更多家庭建立自立能力，讓今日的扶助成為明日自立的力量。