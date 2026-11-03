快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝 聯合民族管弦樂團14日新竹登台

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日周六晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日周六晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日（周六）晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」，以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝，邀觀眾透過豐富多變的樂器音色，聆聽森林、木材與雕刻之間的生命對話。這場演出採售票入場，票價200元，目前於OPENTIX兩廳院文化生活售票中，苗栗縣文化觀光局歡迎民眾把握機會購票欣賞。

苗栗縣文觀局指出，「森聲」以苗栗三義木雕文化為創作靈感，從森林孕育生命、木材經過雕琢展現形貌，到樂器透過演奏傳遞情感，將木材紋理、雕刻節奏與自然意象轉化為音樂語彙。演出結合二胡、柳琴、中阮、笛、笙、嗩吶及擊樂等樂器，透過不同音色與節奏的交織，描繪森林初醒、工藝雕琢到生命共鳴的歷程，呈現工藝與國樂藝術相互呼應的獨特魅力，帶領觀眾在樂聲中感受自然風景與文化記憶。

文觀局指出，「森聲」苗栗場已於10月25日在苗栗縣文化觀光局中正堂演藝廳圓滿落幕，獲得熱烈好評。接續將移師新竹演出，延續精彩，讓更多觀眾有機會近距離感受這場融合在地文化與音樂創意的展演。

聯合民族管弦樂團成立於1996年，長期扎根苗栗，致力於國樂演出、藝術教育及人才培育，透過持續性的展演與教學推廣，累積地方表演藝術能量。這次參與北台區域傑出演藝團隊藝文交流計畫，期望將在地文化特色帶往新竹，藉由跨域創作與區域交流，拓展團隊演出能見度，也讓不同縣市的觀眾認識苗栗表演藝術的魅力。

苗栗文觀局表示，新竹場的演出即將登台，邀請各地鄉親一同走進新竹縣政府文化局演奏廳，感受工藝與國樂交織出的動人篇章。相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/或至Fb「聯合民族管弦樂團」粉專查詢。

苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日周六晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日周六晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 國樂 工藝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026新北城市展10/30三重安芯中心登場！「New Taipei Band：共奏未來」三大主題串起城市發展與文化新體驗

植物纖維製衣走秀超酷炫 宜蘭「島嶼織間」讓傳統秀上時尚舞台

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

鼓鼓、蕭景鴻、徐暐翔、帕拉斯、閻奕格與林佳辰接力開唱！「500小趴踢2026」完整表演卡司揭曉

相關新聞

苗栗縣政府公布「脫貧大禮包」 給釣竿協助經濟弱勢戶提升自立能力

苗栗縣政府今天公布「脫貧大禮包」4大服務主軸、6大方案成效，結合民間資源挹注逾1500萬元，協助弱勢家庭2200戶次，給釣竿幫忙，副縣長賴香伶表示，縣府整合教育支持、資產累積、職能培訓及就業促進等資源，協助低收入戶及中低收入戶家庭逐步提升自立能力，打造更穩定、更有希望的未來。

美光爭議延燒！桃園工會攜台中員工衝中科管理局抗議 爆警民對峙

台灣美光薪資爭議越演越烈！美光台中工會本月21日宣布與資方達成協議並撤銷調解，引發基層員工與桃園工會強烈反彈。美光桃園工會今聯合桃市產總及台中廠部分員工赴中科管理局前廣場拉白布條陳情，質疑撤案程序黑箱，一度企圖進入管理局問清楚，與維安警力對峙。

以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝 聯合民族管弦樂團14日新竹登台

苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日（周六）晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」，以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝，邀觀眾透過豐富多變的樂器音色，聆聽森林、木材與雕刻之間的生命對話。這場演出採售票入場，票價200元，目前於OPENTIX兩廳院文化生活售票中，苗栗縣文化觀光局歡迎民眾把握機會購票欣賞。

日本神戶市副市長小松惠一拜會張善政 持續深化雙城交流

桃園與日本神戶市持續深化交流合作，日本神戶市副市長小松惠一於11月2日，率團拜會桃園市長張善政，回顧雙方多年來在觀光宣傳、體育賽事及文化場館互惠等領域的交流成果，並特別感謝桃園市政府長期支持神戶馬拉松。展現桃園與神戶持續拓展多元合作、深化城市情誼的成果。

山林保育與登山安全的守護者！雪霸巡查員武芢頡獲搜救有功人員獎肯定

雪霸國家公園管理處約僱保育巡查員武芢頡長年投入山林保育巡查及山域事故救援工作，最近榮獲行政院國家搜救指揮中心今年搜救有功人員肯定。雪管處指出，武芢頡從日常山林巡查、登山安全宣導到山域事故發生時投入救援，以實際行動展現國家公園第一線保育巡查員守護山林與遊客安全的使命。

桃林鐵路自行車道第六期將完工 張善政：打造北台灣賞機觀海新景點

桃園市桃林鐵路自行車道最後一哩路即將完成，市府推動「桃林山海地景輕旅營造工程」，將原有自行車道向海岸延伸約1公里，串聯山林與濱海景觀，工程斥資約4800萬元，目前已進入驗收階段。市長張善政今表示，未來將銜接環島1號線自行車道，並規畫觀景平台，打造兼具觀海、賞機特色的休憩景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。