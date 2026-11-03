以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝 聯合民族管弦樂團14日新竹登台

苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日（周六）晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」，以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝，邀觀眾透過豐富多變的樂器音色，聆聽森林、木材與雕刻之間的生命對話。這場演出採售票入場，票價200元，目前於OPENTIX兩廳院文化生活售票中，苗栗縣文化觀光局歡迎民眾把握機會購票欣賞。

苗栗縣文觀局指出，「森聲」以苗栗三義木雕文化為創作靈感，從森林孕育生命、木材經過雕琢展現形貌，到樂器透過演奏傳遞情感，將木材紋理、雕刻節奏與自然意象轉化為音樂語彙。演出結合二胡、柳琴、中阮、笛、笙、嗩吶及擊樂等樂器，透過不同音色與節奏的交織，描繪森林初醒、工藝雕琢到生命共鳴的歷程，呈現工藝與國樂藝術相互呼應的獨特魅力，帶領觀眾在樂聲中感受自然風景與文化記憶。

文觀局指出，「森聲」苗栗場已於10月25日在苗栗縣文化觀光局中正堂演藝廳圓滿落幕，獲得熱烈好評。接續將移師新竹演出，延續精彩，讓更多觀眾有機會近距離感受這場融合在地文化與音樂創意的展演。

聯合民族管弦樂團成立於1996年，長期扎根苗栗，致力於國樂演出、藝術教育及人才培育，透過持續性的展演與教學推廣，累積地方表演藝術能量。這次參與北台區域傑出演藝團隊藝文交流計畫，期望將在地文化特色帶往新竹，藉由跨域創作與區域交流，拓展團隊演出能見度，也讓不同縣市的觀眾認識苗栗表演藝術的魅力。

苗栗文觀局表示，新竹場的演出即將登台，邀請各地鄉親一同走進新竹縣政府文化局演奏廳，感受工藝與國樂交織出的動人篇章。相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/或至Fb「聯合民族管弦樂團」粉專查詢。