快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

日本神戶市副市長小松惠一拜會張善政 持續深化雙城交流

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政致贈「桃園城市意象紀念盤」予神戶市副市長小松惠一。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市長張善政致贈「桃園城市意象紀念盤」予神戶市副市長小松惠一。圖／桃園市觀旅局提供

桃園日本神戶市持續深化交流合作，日本神戶市副市長小松惠一於11月2日，率團拜會桃園市長張善政，回顧雙方多年來在觀光宣傳、體育賽事及文化場館互惠等領域的交流成果，並特別感謝桃園市政府長期支持神戶馬拉松。展現桃園與神戶持續拓展多元合作、深化城市情誼的成果。

桃園市觀旅局與神戶觀光局於2023年6月簽署觀光交流合作備忘錄（MOU），開啟雙方觀光合作。今年雙方合作再拓展至文化領域，自4月1日起啟動為期一年的文化場館互惠合作，桃園市民出示桃園市民卡APP，即可免費參觀神戶市萌黃之館及風見雞之館；神戶市民則可至桃園市兒童美術館及橫山書法藝術館參觀，讓兩地市民透過藝術與文化深入認識彼此。

截至9月底，已有超過600人次使用互惠方案。此次小松惠一也實地走訪桃園市兒童美術館及橫山書法藝術館，了解場館特色與互惠合作推動情形，進一步展現雙方將城市交流成果轉化為市民文化體驗的具體行動。

體育交流也是桃園與神戶多年合作的重要亮點。觀旅局自2024年起推動「桃園市民跑向神戶」宣傳活動，鼓勵桃園市民參加神戶馬拉松，首年共有18位市民報名，2025年成長至25位，2026年更達40位，較2024年成長逾1倍，除了神戶觀光局組團參與石門水庫楓半馬，也邀請神戶馬拉松官方大使來桃參賽，透過雙向參賽及賽事宣傳，串聯兩地跑者與城市觀光資源。

張善政表示，桃園與神戶自2023年簽署觀光合作備忘錄以來，雙方以觀光為起點，逐步拓展至文化、體育等多元領域，透過節慶活動、國際賽事及城市互訪，持續累積豐碩的交流成果。

小松副市長表示，僅代表神戶市長久元喜造感謝桃園市政府的熱情接待，並感激桃園與神戶長期在觀光、體育、教育及文化的各項合作。同時也分享此次參訪桃園市立兒童美術館及橫山書法藝術館的建築特色與藝術展演能量留下深刻印象，對桃園城市發展與文化建設成果的高度肯定，並提到2027世壯運即將於日本關西地區接棒2025雙北世壯運舉辦，誠摯邀請張善政屆時率市府團隊回訪神戶。

日本神戶市副市長小松惠一2日拜會桃園市長張善政，雙方就體育觀光、文化交流等議題交換意見。圖／桃園市觀旅局提供
日本神戶市副市長小松惠一2日拜會桃園市長張善政，雙方就體育觀光、文化交流等議題交換意見。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 日本 神戶 雙城 張善政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台日交流峰會名古屋登場 日議員為李洋遭失禮對待致歉

韓生走入台灣國中生課堂 建興國中、韓國三聖賢中學交換合作備忘錄

桃園萬聖節落幕史努比9大藝術裝置超吸睛 明年搭捷運綠線過萬聖節

桃林鐵路自行車道第六期將完工 張善政：打造北台灣賞機觀海新景點

相關新聞

苗栗縣政府公布「脫貧大禮包」 給釣竿協助經濟弱勢戶提升自立能力

苗栗縣政府今天公布「脫貧大禮包」4大服務主軸、6大方案成效，結合民間資源挹注逾1500萬元，協助弱勢家庭2200戶次，給釣竿幫忙，副縣長賴香伶表示，縣府整合教育支持、資產累積、職能培訓及就業促進等資源，協助低收入戶及中低收入戶家庭逐步提升自立能力，打造更穩定、更有希望的未來。

美光爭議延燒！桃園工會攜台中員工衝中科管理局抗議 爆警民對峙

台灣美光薪資爭議越演越烈！美光台中工會本月21日宣布與資方達成協議並撤銷調解，引發基層員工與桃園工會強烈反彈。美光桃園工會今聯合桃市產總及台中廠部分員工赴中科管理局前廣場拉白布條陳情，質疑撤案程序黑箱，一度企圖進入管理局問清楚，與維安警力對峙。

以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝 聯合民族管弦樂團14日新竹登台

苗栗縣傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團將於11月14日（周六）晚間7時30分在新竹縣文化局演奏廳帶來主題音樂會「森聲」，以國樂為媒介串聯自然意象與木雕工藝，邀觀眾透過豐富多變的樂器音色，聆聽森林、木材與雕刻之間的生命對話。這場演出採售票入場，票價200元，目前於OPENTIX兩廳院文化生活售票中，苗栗縣文化觀光局歡迎民眾把握機會購票欣賞。

日本神戶市副市長小松惠一拜會張善政 持續深化雙城交流

桃園與日本神戶市持續深化交流合作，日本神戶市副市長小松惠一於11月2日，率團拜會桃園市長張善政，回顧雙方多年來在觀光宣傳、體育賽事及文化場館互惠等領域的交流成果，並特別感謝桃園市政府長期支持神戶馬拉松。展現桃園與神戶持續拓展多元合作、深化城市情誼的成果。

山林保育與登山安全的守護者！雪霸巡查員武芢頡獲搜救有功人員獎肯定

雪霸國家公園管理處約僱保育巡查員武芢頡長年投入山林保育巡查及山域事故救援工作，最近榮獲行政院國家搜救指揮中心今年搜救有功人員肯定。雪管處指出，武芢頡從日常山林巡查、登山安全宣導到山域事故發生時投入救援，以實際行動展現國家公園第一線保育巡查員守護山林與遊客安全的使命。

桃林鐵路自行車道第六期將完工 張善政：打造北台灣賞機觀海新景點

桃園市桃林鐵路自行車道最後一哩路即將完成，市府推動「桃林山海地景輕旅營造工程」，將原有自行車道向海岸延伸約1公里，串聯山林與濱海景觀，工程斥資約4800萬元，目前已進入驗收階段。市長張善政今表示，未來將銜接環島1號線自行車道，並規畫觀景平台，打造兼具觀海、賞機特色的休憩景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。