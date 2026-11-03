日本神戶市副市長小松惠一拜會張善政 持續深化雙城交流

桃園與日本神戶市持續深化交流合作，日本神戶市副市長小松惠一於11月2日，率團拜會桃園市長張善政，回顧雙方多年來在觀光宣傳、體育賽事及文化場館互惠等領域的交流成果，並特別感謝桃園市政府長期支持神戶馬拉松。展現桃園與神戶持續拓展多元合作、深化城市情誼的成果。

桃園市觀旅局與神戶觀光局於2023年6月簽署觀光交流合作備忘錄（MOU），開啟雙方觀光合作。今年雙方合作再拓展至文化領域，自4月1日起啟動為期一年的文化場館互惠合作，桃園市民出示桃園市民卡APP，即可免費參觀神戶市萌黃之館及風見雞之館；神戶市民則可至桃園市兒童美術館及橫山書法藝術館參觀，讓兩地市民透過藝術與文化深入認識彼此。

截至9月底，已有超過600人次使用互惠方案。此次小松惠一也實地走訪桃園市兒童美術館及橫山書法藝術館，了解場館特色與互惠合作推動情形，進一步展現雙方將城市交流成果轉化為市民文化體驗的具體行動。

體育交流也是桃園與神戶多年合作的重要亮點。觀旅局自2024年起推動「桃園市民跑向神戶」宣傳活動，鼓勵桃園市民參加神戶馬拉松，首年共有18位市民報名，2025年成長至25位，2026年更達40位，較2024年成長逾1倍，除了神戶觀光局組團參與石門水庫楓半馬，也邀請神戶馬拉松官方大使來桃參賽，透過雙向參賽及賽事宣傳，串聯兩地跑者與城市觀光資源。

張善政表示，桃園與神戶自2023年簽署觀光合作備忘錄以來，雙方以觀光為起點，逐步拓展至文化、體育等多元領域，透過節慶活動、國際賽事及城市互訪，持續累積豐碩的交流成果。

小松副市長表示，僅代表神戶市長久元喜造感謝桃園市政府的熱情接待，並感激桃園與神戶長期在觀光、體育、教育及文化的各項合作。同時也分享此次參訪桃園市立兒童美術館及橫山書法藝術館的建築特色與藝術展演能量留下深刻印象，對桃園城市發展與文化建設成果的高度肯定，並提到2027世壯運即將於日本關西地區接棒2025雙北世壯運舉辦，誠摯邀請張善政屆時率市府團隊回訪神戶。