美光爭議延燒！桃園工會攜台中員工衝中科管理局抗議 爆警民對峙

台灣美光薪資爭議越演越烈！美光台中工會本月21日宣布與資方達成協議並撤銷調解，引發基層員工與桃園工會強烈反彈。美光桃園工會今聯合桃市產總及台中廠部分員工赴中科管理局前廣場拉白布條陳情，質疑撤案程序黑箱，一度企圖進入管理局問清楚，與維安警力對峙。

抗議群眾於今日下午1時抵達中科管理局，高舉「美光工會調解未經程序撤案」等白布條表達不滿，並向中科管理局遞交陳情書，由環安組副組長何國裕代表接收。由於抗議人員隨後追問撤案細節未獲回應，部分群眾企圖進入管理局，隨即遭警方防線阻止，群眾等到下午1時30分，仍等不到回應，隨後宣布散會。

美光桃園工會秘書長魏豫綾說明，在場包括美光關係企業工會、桃市產總今召開記者會，要問清楚，為何10月22日，台中美光工會由會員代表大會通過申請的勞資爭議調解，可以在工會沒有經過會員代表大會確認下撤案？

美光桃園工會秘書長魏豫綾質疑，台中美光工會的勞資爭議調解為何可在未經代表大會確認的情況撤案？她痛批不應由少數人壟斷決策，損害基層勞工權益，中科管理局作為主管機關，必須說明是否盡到監督與審查責任。台中廠基層員工至今根本不知道工會與資方簽署了何種協議，已募集近2600 份會員連署書，要求台中工會要召開會員大會。

中科管理局說，美光公司與美光台中工會申請勞資爭議調解案，管理局秉持公正、中立立場召開調解會議，後經勞資雙方達成一般性協議後當事人主動申請撤銷，管理局尊重勞資雙方決定。

中科管理局說明，美光台中工會在今年8月5日及10月12日理監事及會員代表會議紀錄中，已針對與公司的談判及爭議行為計畫相關事項授權理事會及相關代表決定及執行，勞資雙方於10月21日達成勞資協議，於法有據。