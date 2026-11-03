山林保育與登山安全的守護者！雪霸巡查員武芢頡獲搜救有功人員獎肯定

雪霸國家公園管理處約僱保育巡查員武芢頡長年投入山林保育巡查及山域事故救援工作，最近榮獲行政院國家搜救指揮中心今年搜救有功人員肯定。雪管處指出，武芢頡從日常山林巡查、登山安全宣導到山域事故發生時投入救援，以實際行動展現國家公園第一線保育巡查員守護山林與遊客安全的使命。

雪霸管理處指出，武芢頡自幼在阿里山的部落山林中成長，熟悉山區地形與環境，平時就熱心協助登山遊客指引方向，並分享正確的登山觀念。2016年進入雪霸國家公園擔任委外助理保育巡查員，2018年考取約僱保育巡查員，至今投入雪霸國家公園工作已逾10年。他長期服務於雪管處觀霧管理站，除積極協助山域事故救援外，也肩負林野巡視、盜伐點巡查、生態監測、山區設施維護及登山安全宣導等工作，經常深入山區執行巡查勤務。

雪管處表示，雪霸國家公園為高山型國家公園，每年吸引無數國內外登山客前來登山健行，但園區高山地形複雜、天候多變，每一次救援任務都可能面臨不同挑戰。武芢頡歷年共參與11件山域事故的救援，其中2024年6月，一名登山客於觀霧榛山步道迷途滑落，武芢頡與救援人員深入山區，於榛山廢棄林道接觸傷患後，協助其返回林道並撤離。同年10月，另有一名遊客於觀霧巨木群步道滑落至步道下方約30公尺處，武芢頡攜帶繩索救援裝備前往，與其他人員協助檢傷並將傷患帶回步道入口。

今年5月大鹿林道東線發生自行車騎士滑落山谷事故，武芢頡配合消防單位進行救援任務協調及繩索拖拉作業，協助傷患撤離。此外，他也曾多次參與九九山莊、大霸尖山登山路線等地區的救援任務，與消防及相關人員共同合作，展現山域救援的團隊精神。

雪管處表示，武芢頡除保育巡查與山域事故救援，也積極投入安全教育，曾前往桃山、司馬庫斯及白蘭等部落擔任基礎急救訓練助理講師，協助提升部落居民及原住民協作人員的緊急救護能力。此外，他曾兩度接受雜誌專訪，並擔任雪管處登山安全講座講師，分享保育巡查及山域救援經驗。他提醒，「山永遠都在，上山前要規劃才能將風險降到最低，這樣對你們、我們及家人才是最重要的」。

雪管處強調，維護登山遊憩安全是國家公園重要的工作，武芢頡此次獲獎是對國家公園第一線保育巡查人員長期投入山域事故救援工作的肯定，未來將持續強化山域安全宣導、救援協作及相關教育訓練，並提醒民眾登山前應做好行程規畫、留意天候、備妥裝備及量力而為，開心走入山林、平安下山回家。

雪管處保育巡查員武芢頡（左）雪季於大霸尖山山區執行巡查勤務。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪管處保育巡查員武芢頡協助雪霸周邊部落辦理基礎急救訓練，提升居民緊急救護能力。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪管處保育巡查員武芢頡（左）於步道現場進行傷者檢傷。圖／雪霸國家公園管理處提供