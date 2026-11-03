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桃林鐵路自行車道第六期將完工 張善政：打造北台灣賞機觀海新景點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今視察桃林鐵路自行車道第六期工程，聽取工程人員簡報。全長約1公里的路段目前進入驗收階段，完工後桃林鐵路17.5公里自行車道將全面完成改善。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今視察桃林鐵路自行車道第六期工程，聽取工程人員簡報。全長約1公里的路段目前進入驗收階段，完工後桃林鐵路17.5公里自行車道將全面完成改善。記者朱冠諭／攝影

桃園市桃林鐵路自行車道最後一哩路即將完成，市府推動「桃林山海地景輕旅營造工程」，將原有自行車道向海岸延伸約1公里，串聯山林與濱海景觀，工程斥資約4800萬元，目前已進入驗收階段。市長張善政今表示，未來將銜接環島1號線自行車道，並規畫觀景平台，打造兼具觀海、賞機特色的休憩景點

桃林鐵路過去為工業運輸鐵道，停用後逐步轉型為綠色自行車廊道，市府分期推動沿線環境改善，前五期工程已於去年完成。本次第六期工程全長約1公里，改善面積約2.5公頃，涵蓋自行車道鋪面、景觀植栽及照明設施，完工後桃林鐵路全長17.5公里自行車道將全面完成改善，進一步串聯市區、鄉村與海岸景觀。

張善政表示，桃林鐵路自行車道歷經多年整建，目前市府負責的最後一段已接近完成，這段路線雖然只有約1公里，卻能從原有山林景觀一路延伸至海邊，沿途風景優美且富有特色，未來待公路局完成後續自行車道工程，即可一路銜接至竹圍漁港，讓桃林鐵路自行車道與環島路網完整串聯。

張善政指出，鄰近的坑口垃圾掩埋場因地層尚未穩定，市府將採低度開發方式，規畫觀景平台及休憩空間，讓民眾能遠眺海岸風光，欣賞飛機起降；由於這裡具備觀海及賞機的雙重特色，未來也有機會成為北台灣相當具有吸引力的休憩景點。

觀旅局表示，第六期工程依沿線地景分為山林段、追風段及濱海段，保留防風林與原有鐵道意象，並利用兩側土堤形成的峽谷地形及濱海風車景觀，營造不同騎乘體驗。自行車道寬約2至5公尺，沿線設置休憩節點，提供民眾停留賞景。

觀旅局指出，後續將規畫觀景平台、廁所、景觀照明及活動空間，並評估引進胖卡餐車，完善遊客補給設施。公路局另規畫台61線林口電廠至竹圍漁港海側自行車道，預計2029年完工，屆時可再串聯約3.6公里路線至竹圍漁港，帶動桃園珍珠海岸觀光發展。

桃園市長張善政今視察桃林鐵路自行車道第六期工程，聽取工程人員簡報。全長約1公里的路段目前進入驗收階段，完工後桃林鐵路17.5公里自行車道將全面完成改善。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今視察桃林鐵路自行車道第六期工程，聽取工程人員簡報。全長約1公里的路段目前進入驗收階段，完工後桃林鐵路17.5公里自行車道將全面完成改善。記者朱冠諭／攝影

張善政 景點 桃園市

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