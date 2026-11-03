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時力提竹科通勤改善3方向 籲竹縣市政府提計畫

中央社／ 新竹縣3日電

時代力量籍新竹市議員林彥甫等今天對新竹科學園區交通問題提出公車接駁、號誌優先及機車安全等改善方向，呼籲新竹縣、市政府提通勤改善優先路線、執行分工與試辦期程。

林彥甫、時力籍新竹市議員蔡惠婷及部分議員參選人上午在竹北市舉辦記者會表示，依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局2018年調查，約61%員工騎機車、34%開車，搭大眾運輸僅約3%，使用率偏低，應優先改善通勤接駁及交通環境。

公車運輸部分，時力建議縣市政府公開公車駕駛人力及班次情形，結合竹科管理局與園區企業，從竹北住宅區、高鐵新竹站及台鐵車站規劃彈性接駁，尖峰固定發車、離峰預約共乘，並評估公有停車場轉乘接駁。

時力表示，縣市政府應從經國大橋、興隆橋、園區入口及新竹交流道等路口試辦大客車號誌優先，並評估慈雲路尖峰時段讓公車、交通車及共乘車優先通行，另向交通部高速公路局提國道1號竹北到新竹路肩開放大客車通行的安全評估。

時力說，竹科科技生活館周邊5公里內傷亡事故多涉機車，建議優先改善高風險路口，逐步取消不必要的強制兩段式左轉，並規劃左轉專用道及保護時相，呼籲縣市政府提通勤改善優先路線、執行分工與試辦期程。

竹科 大眾運輸 公車

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