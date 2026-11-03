竹北白地里逢豪雨汙水倒灌 吳旭智爭取500萬找解方

新竹縣竹北市白地里長年逢豪雨出現汙水倒灌、側溝積水。新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智持續追蹤改善，爭取縣府明年編列500萬專業評估，並推動短期抽水、中期釐清成因、長期結合汙水處理廠第三期擴建，分階段處理。

吳旭智今天前往白地里會勘指出，居民最在意的是每逢豪雨，汙水是否又會冒出、道路是否再度積水，因此除了進行工程評估，也要先把眼前能做的應變措施做好，避免改善工程尚未完成前，居民仍得反覆承受相同問題。

吳旭智表示，白地里汙水倒灌問題將分三階段處理。短期在豪雨期間啟動抽水機制，降低汙水及雨水漫淹風險；中期運用明年度編列的500萬元預算進行專業評估，釐清汙水倒灌原因並提出改善方案；長期則結合汙水處理廠第三期擴建計畫，預計明年啟動設計規畫，整體檢討汙水處理量能與周邊排水配套。

他表示，側溝積水也不能只靠單點清淤處理，應從整條排水系統檢視。目前縣府已辦理汙水處理廠周邊側溝清淤，後續也將進一步檢討是否擴大清淤範圍，並評估定期清淤及颱風、豪雨前預防性清淤。

吳旭智指出，後續也應同步檢視側溝容量、下游排水及出海水路是否順暢，避免部分路段雖完成清淤，卻因下游排水不良，仍造成積水。

他強調，汙水倒灌與側溝積水成因不同，應分別釐清，不能混為一談，但也必須從整體水路及各權責單位銜接角度檢討，才能真正找出問題癥結。

吳旭智表示，後續將持續追蹤500萬元評估案、汙水處理廠第三期擴建及周邊排水改善進度，並要求相關工作訂出具體期程，讓居民知道「何時做、做到哪裡」。

今天會勘另有國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩服務團隊、副議長王炳漢服務團隊、白地里長陳相進及新竹縣政府工務處等人參與。陳相進表示，地方多年來持續反映豪雨期間汙水冒出、道路積水問題，希望這次能從評估到工程逐步落實改善。

竹北市白地里長年逢豪雨出現汙水倒灌、側溝積水。新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今邀集相關單位現勘。圖／吳旭智團隊提供

竹北市白地里長年逢豪雨出現汙水倒灌、側溝積水。新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今邀集相關單位現勘。圖／吳旭智團隊提供