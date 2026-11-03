影／苗栗食品衛生管理分級評核今天授獎 132家業者通過認證

苗栗縣政府上午舉行115年度食品衛生管理分級評核授獎儀式，今年共340家食品業者參與評核，衛生局依食品良好衛生規範（GHP）準則相關規範進行衛生管理評核，共132家業者通過認證，其中99家獲頒「優級」、33家獲頒「良級」，將以實際行動落實食品衛生自主管理，為民眾飲食安全把關。

苗栗縣政府衛生局指出，食品安全是縣府推動施政重要的一項，分級評核不僅是評比，更是輔導業者建立自主管理制度、提升經營品質的重要歷程。評核項目涵蓋從業人員衛生、食材來源與保存、製備流程、環境設施及餐飲販售場所衛生等面向，旨在引導業者從「符合法規」進一步邁向「自主管理」，讓食安真正落實於每個製作細節。

衛生局表示，今年參與評核的340家業者中，包含40家客庄餐廳，其中有24家榮獲優良獎章。將客家傳統飲食文化與現代食品衛生管理相結合，讓苗栗「好吃」與「安心」兼具。更期盼透過分級評核，鼓勵更多在地餐飲業者提升衛生管理品質，讓具有苗栗特色的客庄美食，也成為民眾放心品嘗的安心選擇。

會場邀棗莊、紅豆食府、巧軒餐館、老主顧、福堂餅行、阿梅姐日常手作味自慢糧倉共6家在地業者展示特色傳統客家料理、在地糕餅及特色點心並提供來賓品嘗，包括酸菜芋泥鴨、紅棗雞湯、芋頭米糕、香煎芋糕道地客家菜及肚臍餅、福氣餅與客家饅糧等客家糕點，呈現苗栗豐富多元的客庄飲食文化與地方特色。

衛生局長楊文志表示，透過業者現場展示，讓食品衛生與在地美食不只是看得到，也能品嚐到，展現苗栗業者在傳承傳統味道的同時，也展現出精進食品安全與品質管理努力。

副縣長賴香伶代表縣長鍾東錦出席，她強調苗栗擁有豐富的客庄飲食文化與在地特色美食，食品安全更是發展地方觀光與產業的重要基礎。明年台灣燈會在苗栗舉辦，縣內業者會全力推出各類美食，縣府未來也將持續透過食品衛生管理結合觀光，讓「食安」成為苗栗美食最重要的品牌底蘊，讓來到苗栗的遊客與在地鄉親，都能「吃得道地、吃得安心、吃得放心」，共同打造苗栗「好食、好客」的美好飲食環境。

苗栗縣政府上午舉行食品衛生管理分級評核授獎儀式，並邀棗莊、紅豆食府、巧軒餐館、老主顧、福堂餅行、阿梅姐日常手作味自慢糧倉共6家在地業者展示特色傳統客家料理、糕餅及特色點心。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉行食品衛生管理分級評核授獎儀式，並邀棗莊、紅豆食府、巧軒餐館、老主顧、福堂餅行、阿梅姐日常手作味自慢糧倉共6家在地業者展示特色傳統客家料理、糕餅及特色點心。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉行食品衛生管理分級評核授獎儀式，並邀棗莊、紅豆食府、巧軒餐館、老主顧、福堂餅行、阿梅姐日常手作味自慢糧倉共6家在地業者展示特色傳統客家料理、糕餅及特色點心。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉行食品衛生管理分級評核授獎儀式，並邀棗莊、紅豆食府、巧軒餐館、老主顧、福堂餅行、阿梅姐日常手作味自慢糧倉共6家在地業者展示特色傳統客家料理、在地糕餅及特色點心。記者胡蓬生／攝影