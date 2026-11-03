桃園通學廊道年底將達120處 張善政：明年再拚到140處

桃園市蘆竹區南崁高中和南崁國中周邊通學廊道改善工程目前進度達84%，預計明年1月完工，將改善1670公尺人行道，提升學童通學安全。市長張善政今早前往視察表示，全市通學廊道建設已提前達標，年底可望完成120處，明年朝140處邁進，路平專案刨鋪面積也超越原訂目標，市府將持續改善人行與交通環境。

桃市府推動人本交通環境改善，今年以蘆竹區南崁高中、南崁國中及南美國小周邊為重點，並以吉林公園為核心，打造15分鐘步行生活圈。其中南美國小周邊步道由養護工程處施作，南崁國高中通學廊道則由航空城工程處負責，兩項工程均預計明年1月完工，串聯周邊學校及公共設施。

張善政表示，南崁高中、南崁國中及南美國小距離相近，市府採整體區域規畫，除改善通學廊道，也同步整頓周邊道路及人本交通環境。他指出，市府通學廊道建設進度已超越原訂目標，路平專案成果同樣超標，除投入養護工程處人力，也由航空城工程處共同協助，擴大工程量能。

張善政提到，南美國小圍牆外原有水溝環境衛生不佳，經市府評估後改造為校外步道，預計明年1月完工。他感謝地方議員提供建議，市府會持續檢討可行方案，改善市民行走安全及生活品質。

航空城工程處表示，南崁國高中改善工程涵蓋仁愛路二段、五福一路、福祿五街等道路，路段長約1公里，改善人行道1670公尺，總經費約4600萬元。原有問題包括人行空間狹窄、樹根隆起、電箱阻礙通行及夜間照明不足，工程將拓寬人行道、增設無障礙坡道、退縮行穿線，並調整車道空間，降低人車衝突風險。

航空城工程處指出，工程另增設家長接送區，自行車停車位由34席增至76席，新增2座公車候車亭，並於仁愛路二段種植7棵台灣欒樹。完工後可串聯周邊16處公共設施節點，提升學童通學及居民步行安全。