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5.2萬冊藏書及100席閱覽座位 新竹市圖書館南大分館開館

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市圖書館南大分館今開幕啟用，全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間。圖／新竹市府提供
新竹市圖書館南大分館今開幕啟用，全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間。圖／新竹市府提供

新竹圖書館南大分館今開幕啟用，市長高虹安出席開幕活動，見證市府持續擴展閱讀服務的施政成果。市府說，南大分館全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間，豐富館舍服務面向及學習資源，提供市民更完善的閱讀環境。

高虹安表示，繼今年7月與國立清華大學簽署MOU後，市府在藝文合作與公共學習領域積極與清大保持合作交流。南大分館開館成為新竹市圖書館的第9個服務據點，更是與清大合作以來首個場域的合作轉型，全新的運行形式，讓原先屬於校園的場域空間和圖書資源從校園延伸至社區，豐富城市閱讀環境。

文化局指出，新竹市圖南大分館坐落於清大南大校區（前身為新竹教育大學），長久以來，此地作為新竹市教育與藝術的重要搖籃，孕育無數優秀的藝術創作者。南大分館1樓藝文展區展出「藝流薪傳」典藏特展，精選新竹市文化局館藏中，與南大校區深具淵源的傑出藝術家李澤藩、黃銘祝、謝鴻均等教授的作品，透過10件經典藏品展出，重現並致敬本市深厚的藝文底蘊，呼應典藏展主題，2樓同步展出「書香藝境」主題書展，精選藝術家生平傳記、經典作品專輯及多元藝術類書籍，引領讀者深入藝術的多彩世界。

文化局說明，為延續開館熱潮，11月7日至15日將推出以藝文為主軸的系列講座和工作坊，邀請清大藝術與設計學系退休教授徐素霞分享藝術創作欣賞，以及「藝術生活化，生活藝術化」的經驗；由新竹市美術協會榮譽理事長江雨桐指導「玩轉色彩」和「渲染技法」的藝術手作工坊；知名音樂人許惠鈞老師帶領，在分享與實作中學習運用音樂與五感的連結，培養無法被取代的藝術創造能力。

另外，適逢竹塹文學獎30周年，南大分館2樓藝文展區規畫特展，回顧文學獎作為新竹重要文化指標的發展軌跡，展現新竹市長期累積的文學成果，並透過歷屆得獎作品輯展出，串聯不同世代書寫記憶，讓市民看見新竹在時代變遷中的多元文化樣貌。

為同慶近期擴大開館的龍山分館，民眾即日起至15日於南大分館及龍山分館借閱5本書以上，即可參加抽獎活動，每日最大獎項為圖書禮券300元，歡迎市民朋友踴躍借書。

南大分館即日起開館（地址：300新竹市東區南大路521號），歡迎民眾前往，開館系列活動皆採事先報名，詳情可上新竹市圖書館官方網站( https://library.hccg.gov.tw/ )查詢，或洽新竹市文化局圖書資訊科03-5319756，歡迎市民踴躍參與。

新竹市圖書館南大分館今開幕啟用，全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間。圖／新竹市府提供
新竹市圖書館南大分館今開幕啟用，全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間。圖／新竹市府提供

新竹市圖書館南大分館今開幕啟用，全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間。圖／新竹市府提供
新竹市圖書館南大分館今開幕啟用，全館容納5.2萬冊藏書及100席閱覽座位，另設有文獻資料專區、兒童閱覽區、藝文展區、多功能室等空間。圖／新竹市府提供

圖書館 新竹 高虹安

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