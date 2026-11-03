苗栗敬老愛心卡農會刷卡3個月1千多萬 縣府要求回饋關懷據點至少3%

苗栗縣敬老愛心卡今年7月擴大使用農會消費100點（元），縣府今天公布前3個月刷卡金額1千多萬元，明年評估可望開放搭計程車、農會消費合用300元，進一步帶動農會商機，縣長鍾東錦認為農會回饋至少3%獲利給社區關懷據點，一張卡創造多贏。

敬老愛心卡每個月700元，今年6月擴大到搭乘計程車使用每月200點，7月農會消費100點，縣府追加4567.5萬元因應，縣務會議列管願景重點施政計畫今天討論，縣府社會處長張國棟公布7至9月，敬老愛心卡刷卡約3952萬元，其中，農會消費1051萬元左右，占了26.6%，回響相當熱烈。

社會處指出，敬老愛心卡農會消費今年限制每周1次，每次最高100元，但多名民意代表反映分3次使用不方便，研議進一步開放到300元使用上限，明年編列敬老愛心卡預算約2億元，勢必增加使用率及金額，初步估計必須追加3億多元預算因應。

鍾東錦表示，敬老愛心卡創造農會收入，縣府要求回饋農會轄區的關懷據點至少獲利的3%，不一定用現金，蔬果或肉類等實物也可以折抵，此外，縣府會緊盯農會販售的商品，包括當季時令的農產，及各農會互補有無，及青農的產出等，持卡人、農會、農友及青農等方面都可以獲益，他後天出席農會總幹事聯誼會，協商討論相關辦法。