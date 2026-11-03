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告別惡臭與鼠患！竹北水圳公園升級 三大噴泉打造親水新亮點
竹北水圳公園歷經生態與景觀改善後，昨晚舉辦「水圳公園走讀散策」活動，由市長鄭朝方親自帶領市民走訪水岸，解說這座公園如何蛻變為極具質感的親綠、親水空間。他表示，這是他為竹北竭盡心力的建設最終章的首部曲。為了徹底改善水圳優氧化惡臭、鼠患等問題，他與公所團隊扛起改革重擔、直球對決，堅持做對的事，才打造出今日煥然一新的水圳公園。
鄭朝方表示，過去人工水池底層鋪設不透水塑膠墊，阻礙樹木根系生長，老舊木棧道也成為鼠患溫床，水面不時飄出異味。經公所團隊改善水質與生態後，如今水面可見對水質敏感的指標生物「水黽」，顯示生態逐步恢復。
水圳公園設有3處噴泉，包括可帶動水體對流、改善水質的「湖心噴泉」，以及結合棧道平台與水霧景觀的「小蝌蚪水霧平台」，營造水上雲霧景致。
考量竹北幼童人口密集，公所另設置「透水廣場旱地水霧噴泉」，平時作為散步及展演空間，每日下午2時至晚間7時，每整點開放20分鐘，透過淨水系統提供水柱、水霧及燈光效果，成為親子戲水空間，周邊也設有家長休憩區。
鄭朝方指出，這次改造特別重視市民與水岸的互動感，順應地勢構築的弧形草坡看台與觀景階梯座席，讓大家能在湖畔舒適野餐、欣賞倒影與音樂展演等；出水口處更巧妙打造了「七星跳石」，讓市民踏著石塊跨越水脈，享受趣味十足的親水野趣。周邊搭配豐富的水生植栽，將水岸質感拉滿。
市公所表示，水圳公園的改善，不僅實現了景觀翻轉，更落實了城市美學與綠肺循環，將公共綠地雕琢成令人驚豔的休憩場域，讓每一位走進來的民眾，都能深刻體會到這座城市不斷進步的質感與美好。
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