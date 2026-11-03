社區共餐還得扛瓦斯爐太危險 竹市議員促活動中心增設廚房

新竹市推動社區關懷據點及長者共餐，但部分活動中心欠缺廚房，居民共餐只能叫便當或臨時架爐炊煮，市議員吳旭豐盼市府全面盤點需求。市長高虹安表示，支持社區廚房建置，光華活動中心原擬利用光華國中既有建物增建廚房，但評估後不可行，已另覓周邊素地規畫興建。

吳旭豐表示，各社區近年陸續推動關懷據點及共餐，希望鼓勵長輩走出家門、融入社區，但過去活動中心規畫較少重視廚房需求，隨著共餐日益普遍，廚房已成為社區照顧不可或缺的設施，市府應盤點既有活動中心是否具增建潛力，未來新建活動中心也應納入廚房空間。

他以武陵里為例，當地社區廚房爭取多年，市府已同意興建並辦理招標，但工程連續3次流標，且3次招標金額均未調整，目前已第4次上網招標。他認為，若流標原因涉及工程單價及市場行情，市府就應加快檢討，避免同樣條件反覆招標，拖延地方期待已久的建設。

新竹市工務處長陳明錚表示，公共工程流標原因多與工期或單價有關，雖然公共工程編列單價通常符合行情，但新竹地區可施作廠商相對較少，在廠商動員能力有限的情況下，部分工程單價仍可能需要調整，市府會透過流標檢討改善。

另一處光華活動中心則因與學校合建，至今缺乏適合共餐使用的廚房，吳旭豐說，地方每周辦理一次共餐，里長有時只能訂便當，甚至扛瓦斯爐到現場料理，不僅不便，也有安全疑慮。他先前邀集相關單位現勘，原建議利用光華國中既有行政空間改建、增建樓層，挪出部分空間作為社區廚房，但後續遲遲未見明確進展。

高虹安表示，市府先前已跨局處現勘，原本評估在既有建物上方增建，但綜合光華國中家長會意見、周邊環境及消防法規等條件後，認為原方案可行性較低。目前已找到光華國中周邊另一處素地，將朝重新規畫興建方向研議，因此後續還需要再次現勘確認。

吳旭豐認為，武陵、光華只是個案，面對高齡化及社區共餐需求增加，市府不應等各里逐案爭取，應以全市角度盤點老舊活動中心整修及增設廚房的需求，並建立跨局處協調機制，讓社區廚房成為關懷據點更完整的基礎設施。