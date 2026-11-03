新竹棒球場華麗重生！高虹安人氣爆棚親筆簽名球網友喊價1萬元求購

新竹市立棒球場歷經4年整建，11月1日終於以全新面貌重新啟用，嶄新的人工草皮、煥然一新的球場設施，讓不少球迷直呼「太漂亮了！」開幕首日更吸引滿場9000名觀眾入場，展現新竹球迷的熱情，不僅球場改頭換面，市長高虹安的人氣也意外成為話題焦點，近日有網友在Threads分享高虹安親筆簽名棒球，竟引來其他網友開價5000元、甚至1萬元求購，掀起熱烈討論。

一名網友在Threads分享高虹安簽名球後，立刻吸引其他網友留言詢問。其中一人表示，自己當天也特地買了一顆棒球，希望能找市長簽名，沒想到高虹安在他抵達前一分鐘就已進入球場，最終無緣取得簽名，只好留言詢問「想用五千跟您買><」。

更有網友直接開口詢問：昂「一萬塊賣嗎？」還感嘆「但親手拿到的感覺無法用錢買到……」，沒想到原貼文作者卻直接回覆「非賣品，謝謝」，即使有人願意開出萬元價格，依然捨不得割愛。

一顆普通棒球，因為有了高虹安的親筆簽名，竟讓網友願意喊出萬元求購，也讓這段有趣的互動成為球場重新啟用之外的另一個話題。

事實上，重新啟用的新竹棒球場同樣收穫不少好評。市府指出，歷經場地改善、排水系統調整及人工草皮更新後，球場迎來嶄新面貌。參與交流賽的球員肯定場地平整度及守備體驗，進場球迷也對漂亮的人工草皮、整潔的環境與觀賽動線給予正面評價。

開幕當天，高虹安更親自站上投手丘擔任開球嘉賓，由日本知名球星川崎宗則擔任打者、台灣棒球傳奇張泰山擔任捕手，為台日韓國際交流賽揭開序幕。

從4年前因場地問題停賽，到如今重新迎接滿場球迷，新竹棒球場的蛻變備受關注。而從球場的嶄新面貌，到高虹安簽名球意外引發的萬元求購話題，也讓這場「竹風再起」不只是一場棒球盛事，更成為社群熱議的城市話題。