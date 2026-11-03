65歲以上健保免費 苗縣藍綠都促縣府補助

立法院日前通過老人福利法修正草案，補助六十五歲以上、所得稅率在百分之廿以下的長者健保費，話題仍餘波盪漾，苗栗縣議會藍、綠陣營昨都提案建議縣府補助長者健保費。國民黨縣長鍾東錦主張若中央不做，地方考量財政推動；民進黨縣長候選人、議員陳品安則認縣府可自推，不用再等中央。

苗栗縣今年七月起八十歲以上長者，及七十歲以上原住民免繳健保費，經費來源是縣府稅務局去年加徵印花稅三點八五億元留地方因應。縣議會定期會昨天臨時動議，藍營部分包括議長李文斌等十三人提案或連署，綠營縣議員陳品安等八名民進黨團成員提案或連署，都建議縣府補助六十五歲以上長者免繳健保費，皆獲通過。

鍾東錦說，老人福利法修正通過，縣議會不分黨派議員提案，顯示鄉親高度期待，希望行政院能夠實施，地方就不用白忙一場，不能讓窮困縣市鄉親自己負擔，富有縣市由政府幫忙繳納，醫療與健康平權很重要，以賴清德總統與行政院長卓榮泰的智慧應該會實施；若中央不做，縣府會評估明年度預算是否能支應，並扛起責任。

苗栗縣政府明年總預算案昨天獲縣議會三讀審查通過，經刪減後歲出預算為三六二億四六七九點三萬元；縣府估算，議會臨時動議通過的六十五歲以上長者免繳健保費案，一年須支出七到八億元，縣府會考量財政，如果中央不做，評估明年追加預算實施。

陳品安強調，苗栗縣明年度總預算增加約六十億元，只需提撥其中的六分之一，「不要等中央」，建請縣府不排富原則，兼顧償債及既有福利，妥善規畫財源，現在就可以做；縣府目前針對八十歲以上長者實施健保費免費，對於六十五歲至七十九歲的長輩不公平，縣府應以自有預算照顧苗栗鄉親。