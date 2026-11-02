竹南、頭份自來水有土味 苗栗縣議會成立專案小組調查

苗栗縣竹南、頭份地區自來水用戶上個月抱怨有土味延燒至今，縣議員陳光軒曝「人體試驗」沒有改善，甚至嬰兒泡奶連吐了5次，縣議會將組成專案小組調查了解，縣府並設立平台，受理民眾通報，鎖定異味地區，要求台灣自來水公司解決。

竹南、頭份自來水用戶10月8日起迭有反映土味，今天縣議會定期會，縣議員林寶珠、曾玟學及陳光軒等人都關心，陳光軒指出，他住在頭份市山下里，每天人體試驗，發現自來水異味前幾天比較淡，但近兩天又來了，昨天他接到陳情，一名媽媽住在永和水庫下方，用自來水泡奶，結果小孩吐了5次，因此去買礦泉水，才沒有再吐。

他們要求縣府跨局處成立通報平台，受理用戶通報，縣長鍾東錦回應指出，縣府要求台水提具賠償水費措施，環保局今天派員到竹南、頭份採取水樣檢驗，邀立委陳超明、邱鎮軍、沈發惠等人，竹南、頭份議員，及縣府水利處、工商發展處、環保局等有關單位，成立專案小組，調查了解要求台水改善。

台水先前說明，頭份、竹南自來水由永和山水庫東興給水廠供應，今年年初枯水期蓄水偏低、水體滯留時間較長，有機物及營養鹽逐漸累積，今年4月4日豪雨，又將大量地表有機物沖入庫區，加上近日雨量偏少，日夜溫差大，夜間表層水降溫下沉、引起上下水層對流，藻類等生物代謝產生土臭味，屬感官上的氣味問題，並非有害物質。

台水關閉臭度較高的第四層取水口，全量改取第三層，並針對34個供水小區管網末端，及用戶進線案件加強排水，每天加班處理，累計排水點258處，同時調整淨水藥劑、加強原水前處理，及混凝沉澱效能，視水質變化調整取水及淨水處理方式改善。