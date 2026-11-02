造型融入機翼意象 張善政今視察桃園航空城跨國道大橋 拚2028年完工

桃園航空城重大建設持續推進，市長張善政今早前往航空城計畫區段徵收工程D1分標，視察航空城大道跨越國道2號的BR-E3橋工程。該橋梁全長487公尺，設計融入飛機機翼意象，主體雛型逐漸成形，預計2028年7月完工。張善政表示，橋梁兼顧美觀與安全，盼工程團隊如期如質完成，完善航空城交通路網。

桃園航空城計畫開發面積約1800公頃，整體建設經費超過600億元，規畫逾200公里道路，目前已完成約59公里，整體工程進度接近4成。航空城大道全長8.3公里、路寬60公尺，為區內重要交通幹道，串聯產業專用區及周邊地區，其中跨越國道2號的BR-E3橋，是連接東西兩側的重要工程。

張善政表示，航空城大道是航空城重要交通幹道，跨越國道2號的橋梁因跨度較大，施工相當具有挑戰性。從現場簡報可見，橋梁不僅重視安全，景觀設計同樣具有水準，尤其橋體融入飛機翅膀與飛行意象，橋墩造型也相當美觀，兼顧交通功能與航空城特色。

張善政指出，航空城整體建設持續推進，已有超過百條道路開放通行，安置街廓陸續完成，規畫的40多座公園中已有5座完工。他期許航空城工程處及施工團隊再接再厲，確保剩餘工程如期如質完成，讓未來居民享有完善的交通與居住環境。

市府工務局表示，BR-E3橋全長487公尺、寬31.2公尺，跨國道段採用「π形橋墩」設計，降低鄰近國道基礎開挖風險，並以懸臂工法施工，其餘橋段採場鑄逐跨工法，兼顧國道交通維持與施工安全。

工務局指出，工程導入航空城工程資訊系統及BIM技術進行智慧管理，目前進度超前，並獲桃安獎優等肯定。優先開發區117處安置街廓及5座公園均已完成，135條道路配合開放通行，後續將持續推動其餘地區工程，完善航空城整體建設。

桃園航空城大道跨越國道2號的BR-E3橋主體雛型初現，橋梁全長487公尺、寬31.2公尺，預計2028年7月完工，未來將串聯國道2號東西兩側地區。記者朱冠諭／攝影