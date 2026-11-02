快訊

iPad mini 8電池容量縮水！網傻眼1處「16年沒進步」

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

聽新聞
0:00 / 0:00

新埔鎮圖書館升級試營運 融入客家特色打造多元閱覽空間

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鎮長陳英樓自2024年起積極邀集專家、各課室主管、里長及新埔鎮四座社區發展協會等，共同召開共識會議，推動圖書館空間重塑計畫。圖／新埔鎮公所提供
鎮長陳英樓自2024年起積極邀集專家、各課室主管、里長及新埔鎮四座社區發展協會等，共同召開共識會議，推動圖書館空間重塑計畫。圖／新埔鎮公所提供

為提供鎮民更優質、多元的閱讀環境，新埔鎮立圖書館歷經空間改造與設備升級，昨天開幕試營運活動，新館以親子共讀、多元文化及學習進修為規畫主軸，融入客家文化特色，打造兼具閱讀、學習與交流功能的現代化圖書館。

新埔鎮立圖書館位於新竹縣新埔鎮文化街142號，正式啟用至今已近30年。隨著館舍設施逐漸老舊，為提升閱讀品質與空間使用效能，鎮長陳英樓自2024年起積極邀集專家、各課室主管、里長及新埔鎮四座社區發展協會等，共同召開共識會議，推動圖書館空間重塑計畫，並向客家委員會爭取經費支持。

第一階段工程總經費5615萬3792元，由客委會補助3192萬元，鎮公所自籌2423萬3792元。改造後，地下室規劃停車空間，一樓設有客家文化展示、兒童閱覽、DIY及樂齡服務區，二樓則規劃多功能自修室、直播討論室等，兼顧閱讀、學習與活動需求，打造多元且具客家特色的閱讀環境。

除館舍空間改善外，第二階段亦持續充實館內軟硬體設備，獲教育部補助新臺幣18萬9385元、新竹縣政府補助156萬元，並由鎮公所自籌383萬7115元，增設自動借還書機、互動電視及空調等設備，提升圖書館服務效能與使用便利性，讓閱讀服務更加貼近不同年齡層民眾的需求。

開幕試營運當天，陳英樓表揚今年1至8月借閱次數前三名的民眾，頒發「閱讀之星」獎項，並致贈感謝狀給長期服務的圖書館志工及參與改造工程的相關單位，肯定各界付出。

新埔鎮公所表示，圖書館不只是借書場所，更是文化傳承與社區交流據點。盼透過空間與設備升級，打造親子共學、終身學習及體驗客家文化的優質場域，提升閱讀服務品質，歡迎鄉親走進新館體驗閱讀的美好。

新埔鎮立圖書館歷經空間改造與設備升級，昨天開幕試營運活動。圖／新埔鎮公所提供
新埔鎮立圖書館歷經空間改造與設備升級，昨天開幕試營運活動。圖／新埔鎮公所提供

新館以親子共讀、多元文化及學習進修為規畫主軸，融入客家文化特色，打造兼具閱讀、學習與交流功能的現代化圖書館。圖／新埔鎮公所提供
新館以親子共讀、多元文化及學習進修為規畫主軸，融入客家文化特色，打造兼具閱讀、學習與交流功能的現代化圖書館。圖／新埔鎮公所提供

圖書館 客家 親子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每年砸3億元推閱讀教育 國中小新生每人獲贈一本書、37萬人受惠

台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

歷經17次流標崙背新建衛生所今天啟用 結合長照提升偏鄉醫療量能

等了10年終於湊對 地表最強讀書小孩、國父紀念館「閱讀少男」揭幕

相關新聞

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

新竹市擁有新竹漁港及海山漁港兩座重要漁業基地，市府近年針對兩漁港推動整體性改善計畫，市府今指出，除今年2月啟用的全新漁產品直銷中心「竹風漁市」已吸引逾百萬人次造訪、展現強勁觀光效益外，針對港區淤積與設備老舊等問題，中央與地方已陸續投入數千萬至億元預算，包含爭取中央代辦約1.5億元漁港浮動碼頭全面更新工程，以及海山漁港碼頭道路與岸水岸電改善，持續為在地漁業與濱海觀光挹注發展動能。

苗栗縣明年總預算小刪2000萬元過關 歲出預算362億4679萬多元

苗栗縣議會今天三讀審查通過明年總預算案，歲出部分刪減苗栗縣青創指揮部空間活化等項目2000萬元，比率占0.055%，刪減後預算362億4679萬3000元，歲入部分照案通過，歲入、歲出相抵賸餘數3億2000萬元，其中3億元編列還債。

斥資千萬「補齊缺口」 桃市老街溪航心橋上游步道明年2月動工

桃園市大園區老街溪航心橋上游左岸約100公尺步道長年未銜接，民眾行經時須繞道、走階梯，甚至與車爭道。市長張善政今早上午前往視察，宣布市府將斥資1756萬元補齊步道缺口，預計明年2月開工、6月完工，串聯既有水岸步道，完善老街溪沿岸休憩動線，也讓長者、孩童及身障者通行更安全。

造型融入機翼意象 張善政今視察桃園航空城跨國道大橋 拚2028年完工

桃園航空城重大建設持續推進，市長張善政今早前往航空城計畫區段徵收工程D1分標，視察航空城大道跨越國道2號的BR-E3橋工程。該橋梁全長487公尺，設計融入飛機機翼意象，主體雛型逐漸成形，預計2028年7月完工。張善政表示，橋梁兼顧美觀與安全，盼工程團隊如期如質完成，完善航空城交通路網。

新埔鎮圖書館升級試營運 融入客家特色打造多元閱覽空間

為提供鎮民更優質、多元的閱讀環境，新埔鎮立圖書館歷經空間改造與設備升級，昨天開幕試營運活動，新館以親子共讀、多元文化及學習進修為規畫主軸，融入客家文化特色，打造兼具閱讀、學習與交流功能的現代化圖書館。

遭控岳母協會獲補助 未揭露關係 吳旭智坦承疏失：無利益輸送

民眾黨竹北市民代表候選人林瑞德今指控，國民黨竹北市長候選人、現任議員吳旭智岳母曾玉瓊擔任竹縣有智一同未來教育發展協會理事長期間，取得縣府補助逾200萬元，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」。吳旭智回應，首屆議員任內因不熟悉法規，未提醒協會揭露雙方關係，2020至2022年間有6筆資料不符規定，事後已與政風處討論，坦承疏失並提醒協會遵守規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。