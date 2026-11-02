新埔鎮圖書館升級試營運 融入客家特色打造多元閱覽空間

為提供鎮民更優質、多元的閱讀環境，新埔鎮立圖書館歷經空間改造與設備升級，昨天開幕試營運活動，新館以親子共讀、多元文化及學習進修為規畫主軸，融入客家文化特色，打造兼具閱讀、學習與交流功能的現代化圖書館。

新埔鎮立圖書館位於新竹縣新埔鎮文化街142號，正式啟用至今已近30年。隨著館舍設施逐漸老舊，為提升閱讀品質與空間使用效能，鎮長陳英樓自2024年起積極邀集專家、各課室主管、里長及新埔鎮四座社區發展協會等，共同召開共識會議，推動圖書館空間重塑計畫，並向客家委員會爭取經費支持。

第一階段工程總經費5615萬3792元，由客委會補助3192萬元，鎮公所自籌2423萬3792元。改造後，地下室規劃停車空間，一樓設有客家文化展示、兒童閱覽、DIY及樂齡服務區，二樓則規劃多功能自修室、直播討論室等，兼顧閱讀、學習與活動需求，打造多元且具客家特色的閱讀環境。

除館舍空間改善外，第二階段亦持續充實館內軟硬體設備，獲教育部補助新臺幣18萬9385元、新竹縣政府補助156萬元，並由鎮公所自籌383萬7115元，增設自動借還書機、互動電視及空調等設備，提升圖書館服務效能與使用便利性，讓閱讀服務更加貼近不同年齡層民眾的需求。

開幕試營運當天，陳英樓表揚今年1至8月借閱次數前三名的民眾，頒發「閱讀之星」獎項，並致贈感謝狀給長期服務的圖書館志工及參與改造工程的相關單位，肯定各界付出。

新埔鎮公所表示，圖書館不只是借書場所，更是文化傳承與社區交流據點。盼透過空間與設備升級，打造親子共學、終身學習及體驗客家文化的優質場域，提升閱讀服務品質，歡迎鄉親走進新館體驗閱讀的美好。

新埔鎮立圖書館歷經空間改造與設備升級，昨天開幕試營運活動。圖／新埔鎮公所提供