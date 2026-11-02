遭控岳母協會獲補助 未揭露關係 吳旭智坦承疏失：無利益輸送

民眾黨竹北市民代表候選人林瑞德今指控，國民黨竹北市長候選人、現任議員吳旭智岳母曾玉瓊擔任竹縣有智一同未來教育發展協會理事長期間，取得縣府補助逾200萬元，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」。吳旭智回應，首屆議員任內因不熟悉法規，未提醒協會揭露雙方關係，2020至2022年間有6筆資料不符規定，事後已與政風處討論，坦承疏失並提醒協會遵守規範。

林瑞德表示，該協會2021年至今年6月共獲28件補助、金額226萬306元，其中2021至2023年曾玉瓊任理事長期間取得16件、逾110萬元。依法議員二親等內親屬及其擔任負責人的團體，向議員監督機關申請補助須主動揭露身分，但16件中僅2件附揭露表，其餘14件疑未依法揭露。

林瑞德質疑，協會活動及文宣頻繁出現吳旭智身影，形同其外圍組織，將縣府補助轉為個人政治資源。協會後由東區議員候選人林妤芬接任理事長，連續6年獲補助，審查、核銷及資金流向應公開檢驗。他並質疑，徐欣瑩主張廉能對抗金權，但吳旭智岳母任理事長期間，近9成補助案件未揭露身分，是否符合廉能標準？

吳旭智回應坦承疏失外，他也指出林瑞德公布的數據有誤，2021至2023年間有3件重複計算、金額17萬元，2024年也重複登載12萬元，公布數據前應仔細查核，避免錯誤爆料。他強調，協會補助款全數專款用於活動及市民服務，經費均有單據送社會處備查，長期舉辦獨輪車訓練、壯遊及親職講座，經費不足時還需募款，不存在貪汙、圖利或利益輸送。

吳旭智說，公職人員接受高標準檢驗理所當然，但行政程序瑕疵不應被扭曲為政治抹黑。他也質疑，擔任議員以來秉持專業、透明、廉潔原則，若當選竹北市長，將以高標準自我要求，落實公開透明施政，完善教育與育兒環境。

此外，民眾黨應以相同標準檢視市長鄭朝方，包括「自由之花」路燈造價，及未經公開評選即採用市長個人設計，以及2024年公有收費停車場委外案，5家廠商競標，最終以2億3037萬元決標，但其他4家報價均較高。他質疑，涉及數億元經費及家人干政、利益輸送疑慮，市公所更應公開說明。

林瑞德質疑徐欣瑩主張廉能對抗金權，但吳旭智岳母任理事長期間，近9成補助案件未揭露身分，是否符合廉能標準。圖／民眾黨提供