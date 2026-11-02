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斥資千萬「補齊缺口」 桃市老街溪航心橋上游步道明年2月動工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大園區老街溪航心橋上游左岸仍有約100公尺步道缺口，市府預計斥資1756萬元新建人行步道，明年2月動工、6月完工。記者朱冠諭／攝影
桃園市大園區老街溪航心橋上游左岸仍有約100公尺步道缺口，市府預計斥資1756萬元新建人行步道，明年2月動工、6月完工。記者朱冠諭／攝影

桃園市大園區老街溪航心橋上游左岸約100公尺步道長年未銜接，民眾行經時須繞道、走階梯，甚至與車爭道。市長張善政今早上午前往視察，宣布市府將斥資1756萬元補齊步道缺口，預計明年2月開工、6月完工，串聯既有水岸步道，完善老街溪沿岸休憩動線，也讓長者、孩童及身障者通行更安全。

老街溪大園段從中正橋至心園橋沿線兩側步道陸續完成，已成為居民散步、休閒的重要空間，但航心橋上游左岸仍有約100公尺缺口。民眾行經此處須穿越停車場車道，再利用階梯銜接上游既有步道，不僅通行不便，對長者、孩童及身障者更不友善，地方多年來持續爭取改善。

張善政表示，航心橋上游這段步道雖然不長，卻是串聯兩岸步道系統「最後一塊拼圖」，也是地方鄉親共同期待已久的建設。市府已完成相關規畫，預計明年初動工，他已要求水務局掌握時程、如期完工，盼早日讓大園居民享有完整、安全的環狀步道，平時能多到河岸散步休憩。

水務局表示，新設步道位於航心橋上游左岸，在不影響防洪需求下，規畫興建長約100公尺、寬2公尺的人行步道，採鋼構形式，總經費1756萬元，其中工程費1572萬元、用地費184萬元，預計明年2月開工、6月完工，工期150日曆天。完工後可直接銜接上下游既有步道，民眾不必再繞道與車爭道。

水務局指出，近年市府在大園區已投入約7億元，辦理南崁溪、埔心溪及老街溪護岸、步道與自行車道等工程；後續市府與中央還將投入逾百億元建設，其中約25億元用於南崁溪、埔心溪及老街溪河岸治理。另配合航空城整體開發，市府向中央爭取95.2億元興建汙一、汙二水資源回收中心，預計明年施工、2030年完工營運，持續改善大園水環境及水岸休憩空間。

桃園市長張善政（中）今前往大園區視察老街溪航心橋上游左岸新設人行步道工程，聽取水務局說明工程規畫及進度。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（中）今前往大園區視察老街溪航心橋上游左岸新設人行步道工程，聽取水務局說明工程規畫及進度。記者朱冠諭／攝影

步道 老街 張善政

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