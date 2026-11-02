桃園萬聖節落幕史努比9大藝術裝置超吸睛 明年搭捷運綠線過萬聖節

為期8天的桃園萬聖節昨晚在親子魔術表演中歡樂落幕，大小朋友沉浸在史努比與可愛小夥伴們交織的萬聖奇幻世界，也展現桃園年度觀光的魅力，為民眾留下美好的節慶回憶。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，今年桃園萬聖城以超人氣經典IP史努比（Snoopy）為核心，打造9座特色藝術裝置，吸引大批粉絲及親子家庭拍照，其中360度皆可拍照的「Snoopy 魔法南瓜」，及捷運綠線將先通車的G11站外Snoopy 搗蛋趴裝置吸引最多目光及留影，舞台播放串聯桃園各大景點推出的史努比遊桃園動畫秀，更將萬聖節的歡樂氛圍從活動主場域延伸至城市各角落，讓民眾在參與活動之餘，也能探索桃園多元的觀光魅力。

觀旅局表示，今年萬聖城規畫萬聖變裝競賽、街舞電音派對、親子互動及結合青年局、社會局和捷工局的各項展演與活動，串成日夜豐富的節目與體驗，打造兼具娛樂、親子同樂及觀光特色的節慶盛會，滿足各年齡層遊客。未來也將持續結合城市特色，打造更多精彩節慶活動，更期待捷運綠線通車後，大家明年一起搭捷運來桃園過萬聖。

桃園萬聖節系列活動假日吸引滿場民眾。圖／桃市府觀旅局提供

不少人盛裝打扮參加桃園萬聖節。圖／桃市府觀旅局提供

捷運綠線車站外的史努比放送北段七站即將通車訊息。圖／桃市府觀旅局提供