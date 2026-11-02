快訊

勞動基金前9月賺進2.44兆元！新制勞退人均分紅逾13萬元

與台灣友好的代價：中國制裁立陶宛有效嗎？

中榮神外部長涉代刀 ！「器械伸進病人體內」畫面曝 衛局：移送法辦釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

女性更年期失眠、潮熱好困擾！中醫師這樣建議改善不適

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
情緒較容易緊張者可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情緒的作用，可幫助睡眠。圖／醫院提供
情緒較容易緊張者可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情緒的作用，可幫助睡眠。圖／醫院提供

新竹一位52歲女性患者近一年經期不規律，且常因身體燥熱，導致睡眠不穩、白天倦怠煩躁，懷疑是更年期引起，前往中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科就診，經由醫師陳亭霓診察，患者夜晚會出現潮熱、盜汗中斷睡眠，且伴隨月經週期延長、口乾、夜間頻尿等症狀，確實已步入更年期，經過2個月的中藥調理，更年期症狀減緩，身心狀況較為舒適。

陳亭霓表示，女性更年期大約45歲至50歲開始步入。常見症狀除了月經不規律，可能會有熱潮紅、盜汗、睡眠品質變差、情緒波動大、疲勞、體重上升等。發生的原因主要是卵巢功能的衰退，導致女性荷爾蒙的分泌減少。以中醫觀點來看，更年期女性賀爾蒙的缺乏是一種身體營養物質的不足。

陳亭霓指出，女性更年期，身體處在一個「陰份不足」的不平衡狀態，也正面臨職場工作或子女離巢等情緒壓力導致肝氣鬱結，因此最常見的體質為肝腎陰虛夾熱，實際的證型會因每個人的體質、年齡、生活及飲食習慣等因素有所差異，須經中醫師診察後才可判斷。

該名女病患使用疏肝解鬱，滋陰益腎的處方來作治療。在初期症狀比較明顯時，選用清熱安神的黃柏、知母、合歡皮、浮小麥等藥材穩定情緒，幫助睡眠。症狀較緩解後，則改用疏肝滋陰的一貫煎等藥方維持穩定狀態。

陳亭霓建議，在更年期或即將進入更年期的患者，維持穩定作息及規律運動，可以減少失眠及預防骨質疏鬆；日常飲食可以適量補充色黑入腎且偏平性或涼性的食物，例如黑豆、山藥、黑木耳等，有助改善潮熱症狀；情緒較容易緊張者可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情緒的作用，可幫助睡眠。

陳亭霓表示，更年期不是疾病，而是生理階段的自然轉變，透過中醫辨證調理、均衡飲食、規律運動，有助於更穩定舒適面對身心變化；建議當症狀影響生活品質時，應及早尋求專業醫療協助。

陳亭霓建議，在更年期或即將進入更年期的患者，維持穩定作息及規律運動，可以減少失眠及預防骨質疏鬆。圖／醫院提供
陳亭霓建議，在更年期或即將進入更年期的患者，維持穩定作息及規律運動，可以減少失眠及預防骨質疏鬆。圖／醫院提供

失眠 更年期 中醫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

停經後肚子變大、半夜盜汗 研究揭女性「生理懸崖」：變化早在10多年前開始

感冒聲音沙啞別用氣音 醫揭「3行為」恐讓失聲更嚴重

長者「量六力」將納健康幣…國健署：每年50萬人受檢 及早揪出失智警訊

40歲後月經量突然變多正常嗎？更年期過渡5大變化 醫揭改善方法

相關新聞

連4漲！航空燃油附加費調整 長程航線漲為104美元每人出國成本再增加

航空燃油價格自8月起連4漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線從37.5美元（約新台幣1222元）漲為40美元（約新台幣1303元），長程航線從97.5美元（約新台幣3176元）漲為104美元（約新台幣3388元），等於每人出國費用增加新台幣212元。

故宮研究大樓屋瓦滑落將全面汰換 蕭宗煌：不影響文物

國立故宮博物院研究大樓9月發生屋頂瓦片大片滑落，由於大樓地下室設有文物庫房，引發外界關切。故宮院長蕭宗煌今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告表示，已邀專家學者會勘，修復計畫獲文化局同意，正辦理設計監造案招標，將全面汰換屋瓦，確保文物及行人安全。

北台灣午後轉雨 賈新興：周五起北北基宜濕涼到雙11、低溫跌破20度

今起有2波東北季風南下，北台灣溫度變化大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天午後北北基宜變天，下班迎風面轉雨。今天清晨空曠平地低溫約18到19度；中午過後東北風水氣進逼，新北、台北、基隆、宜蘭下班時間降雨機率顯著提高。

機票又要變貴了！國籍航空燃油附加費11月8日起調漲

油價上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線由37.5美元調升至40美元，長程航線由97.5美元調升至104美元。交通部民用航空局已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

美國降血壓藥爆品質問題 2批號緊急回收 食藥署公布國內清查結果

衛福部食藥署表示，美國食品藥物管理局（FDA）10月26日發布藥品回收警訊，美國藥廠Macleods Pharma USA生產的三合一降血壓藥，因溶離試驗結果不符合規格，啟動兩批號藥品回收。經查，國內雖核准同成分、同劑量藥品，但尚未輸入台灣販售，確認問題批號未流入國內市場，民眾無須過度擔心。

流感、新冠疫苗第二階段開打 羅一鈞：流感仍在流行期

公費流感及新冠疫苗第二階段今天開打，接種對象擴大至50歲以上民眾。疾管署長羅一鈞今天出席「左流右新、護肺顧心」接種記者會現場與知名藝人梁赫群一起接種，羅表示，今年流感疫苗已接種超過450萬劑，新冠疫苗也達128萬劑，分別較去年同期增加2%及32%，其中萬家福、樂家康今年擴大合作，全台將設置39處接種站，讓民眾採買之餘也能就近完成接種。他也提到，近期流感疫情有逐漸下降趨勢，但仍有兩周流行期，隨著選舉，人潮聚集、掃街及造勢活動頻繁，提醒民眾做好防護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。