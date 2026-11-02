告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

新竹市擁有新竹漁港及海山漁港兩座重要漁業基地，市府近年針對兩漁港推動整體性改善計畫，市府今指出，除今年2月啟用的全新漁產品直銷中心「竹風漁市」已吸引逾百萬人次造訪、展現強勁觀光效益外，針對港區淤積與設備老舊等問題，中央與地方已陸續投入數千萬至億元預算，包含爭取中央代辦約1.5億元漁港浮動碼頭全面更新工程，以及海山漁港碼頭道路與岸水岸電改善，持續為在地漁業與濱海觀光挹注發展動能。

市長高虹安表示，新竹漁港為農業部漁業署主管的第一類漁港，由市府受託管理；海山漁港則為市府主管的第二類漁港。市府依照兩座漁港不同的管理權責及漁民需求，積極爭取中央資源、編列地方預算，透過漁民座談、實地會勘及跨機關協調，逐步完善港區設施。

產發處指出，新竹漁港長期受沿岸漂沙、東北季風吹沙及河口輸砂等因素影響，航道及泊地容易淤積，增加漁船進出港風險。市府持續向漁業署爭取經費，推動清淤作業由過去每兩年辦理一次，逐步朝每年持續辦理方向推進，2024年至去年間已完成約21萬立方公尺淤沙清除。

今年至明年更爭取共計8000萬元疏浚經費，目前工程已完成發包，將持續針對航道及漁船泊地等重點區域進行改善，並配合中央辦理漂沙改善研究及防治措施。

港區基礎設施方面，市府2023年完成約1.7公里漁港自行車道改善，串聯頭前溪左岸與17公里海岸線；去年完成部分浮動碼頭整修，改善漁船停靠及漁民上下船環境。針對全區已老舊的浮動碼頭，市府也進一步爭取到中央代辦總經費約1.5億元的全面更新工程。

產發處說，目前港區正在進行的工程則包括港區全區的路燈汰換、監視器增設工程、岸水岸電及碼頭階梯等設施改善，工程經費投入6000萬元。南寮舊港、貝殼公園及旅客服務中心周邊也規畫投入約2000萬元，改善鋪面、照明及休憩設施，全面提升港區安全與遊憩品質。

產發處指出，近年新竹漁港最具代表性的建設成果，就是今年2月7日開幕的漁產品直銷中心「竹風漁市」。新館設有86個市場攤位及15間餐廳，提供民眾更舒適的漁產品採購及海鮮餐飲空間，市府也持續完善周邊水電及景觀設施，截至今年10月，竹風漁市已吸引超過百萬人次造訪，不僅提升在地漁產品銷售通路，也帶動港區人潮與周邊商機。

海山漁港方面，產發處說，市府持續依照漁民實際需求改善基礎設施，今年9月再啟動「海山漁港碼頭道路基礎及欄杆改善工程」，投入近3500萬元改善港區道路基礎、路面及碼頭設施；針對漁民反映的岸水岸電不足問題，也增編500萬元辦理改善，規劃增設2座岸水岸電設備，並與道路工程整合施作，減少重複開挖。

針對海山漁港長期淤積問題，市府已啟動疏浚工程規畫設計，預計投入約1500萬元，分階段改善航道及泊地淤積情形；另將投入300萬元辦理浮動碼頭及修船平台規劃設計，後續工程經費初估超過4000萬元，逐步完善漁船停泊、整備及修船機能，提升海山漁港整體作業效率與安全。

高虹安表示，為延續竹風漁市開幕以來的觀光熱度，市府推出「竹風好市・海味加倍」促銷活動，自10月31日至12月19日於指定假日及時段發放加倍券，11月28日暫停辦理，共計4萬5000份。民眾以100元即可兌換面額200元抵用券，使用期限至12月27日，活動串聯竹風漁市與波光市集，期望透過消費優惠吸引秋冬觀光人潮，帶動港區消費，讓漁民、攤商及周邊業者共同受惠。

高虹安補充，市府將持續爭取中央資源、投入地方預算，加速新竹漁港清淤、浮動碼頭更新及港區設施改善，並推動海山漁港道路、疏浚、岸水岸電及浮動碼頭等建設，從根本提升雙漁港基礎設施與漁民作業環境。