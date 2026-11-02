快訊

勞動基金前9月賺進2.44兆元！新制勞退人均分紅逾13萬元

與台灣友好的代價：中國制裁立陶宛有效嗎？

中榮神外部長涉代刀 ！「器械伸進病人體內」畫面曝 衛局：移送法辦釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

營養照護再升級！竹市「生生好骨力」擴大至國中生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市「生生好骨力」11月2日正式擴大至國中生。圖／新竹市府提供
竹市「生生好骨力」11月2日正式擴大至國中生。圖／新竹市府提供

新竹市府推動「生生好骨力」再擴大，市長高虹安今宣布即日起將國中生納入服務對象，服務年齡由原先2至12歲擴大至15歲。設籍或就讀新竹市公私立國中小及幼兒園的2至15歲孩童及青少年，皆可持「竹市壯壯卡」至八大合作通路，每周兌換1瓶指定鮮奶、豆漿或優酪乳，讓營養補給從幼兒園、國小延伸至國中階段，持續為孩子的健康成長提供營養支持。

高虹安表示，國中階段是身心發育的重要時期，這次進一步將服務對象擴大至15歲，讓營養照護延伸至青少年階段，陪伴孩子在成長關鍵期獲得適切的營養支持，持續守護兒少健康。

高虹安指出，「生生好骨力」自今年4月20日上路以來，透過「竹市壯壯卡」整合數位服務，提供符合資格的孩童便利的飲品兌換管道，且寒暑假期間服務不中斷，讓孩子持續獲得營養補給。現在將國中生納入服務範圍，使政策照顧年齡層更加完整，讓營養支持延伸至青少年階段，持續落實市府對兒少健康促進的重視。

教育處說明，國中生即日起可使用「竹市壯壯卡」兌換指定飲品。就讀新竹市國中的學生將由校方統一發放卡片；設籍新竹市但未就讀本市國中者，則可至「生生好骨力」官方網站( https://milk.hccg.gov.tw/ ) 線上申辦卡片。兌換通路涵蓋便利商店及超市等多元據點，方便學生就近選擇，隨時補充成長所需營養。

市府表示，「生生好骨力」是市府推動兒少健康照護的重要政策之一，將持續結合營養教育與健康促進措施，鼓勵學生培養均衡飲食及良好生活習慣，逐步完善兒少健康支持體系，落實「新竹好學」教育願景。家長及學生如欲了解卡片使用方式、指定兌換品項及合作通路等資訊，可至「生生好骨力」官方網站查詢，掌握最新服務內容。

國中生 營養 高虹安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吃得營養、學得舒適、游得安心！台中多元教育政策陪伴孩子成長

文化大學攜手嘉農合作社 從「吃」開始打造樂齡健康新生活

台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

百人戴耳機熱舞不擾鄰 響應健康行動宣言「健康這回事動起來就算數」

相關新聞

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

新竹市擁有新竹漁港及海山漁港兩座重要漁業基地，市府近年針對兩漁港推動整體性改善計畫，市府今指出，除今年2月啟用的全新漁產品直銷中心「竹風漁市」已吸引逾百萬人次造訪、展現強勁觀光效益外，針對港區淤積與設備老舊等問題，中央與地方已陸續投入數千萬至億元預算，包含爭取中央代辦約1.5億元漁港浮動碼頭全面更新工程，以及海山漁港碼頭道路與岸水岸電改善，持續為在地漁業與濱海觀光挹注發展動能。

苗栗縣明年總預算小刪2000萬元過關 歲出預算362億4679萬多元

苗栗縣議會今天三讀審查通過明年總預算案，歲出部分刪減苗栗縣青創指揮部空間活化等項目2000萬元，比率占0.055%，刪減後預算362億4679萬3000元，歲入部分照案通過，歲入、歲出相抵賸餘數3億2000萬元，其中3億元編列還債。

桃園萬聖節落幕史努比9大藝術裝置超吸睛 明年搭捷運綠線過萬聖節

為期8天的桃園萬聖節昨晚在親子魔術表演中歡樂落幕，大小朋友沉浸在史努比與可愛小夥伴們交織的萬聖奇幻世界，也展現桃園年度觀光的魅力，為民眾留下美好的節慶回憶。

營養照護再升級！竹市「生生好骨力」擴大至國中生

新竹市府推動「生生好骨力」再擴大，市長高虹安今宣布即日起將國中生納入服務對象，服務年齡由原先2至12歲擴大至15歲。設籍或就讀新竹市公私立國中小及幼兒園的2至15歲孩童及青少年，皆可持「竹市壯壯卡」至八大合作通路，每周兌換1瓶指定鮮奶、豆漿或優酪乳，讓營養補給從幼兒園、國小延伸至國中階段，持續為孩子的健康成長提供營養支持。

星期評論／借鏡日本停讓 扭轉竹縣行人地獄

新竹縣今年一至八月行人死亡人數較去年同期增加十人，全國最多。面對警訊，警方八月起加強取締，兩個月取締四九七件交通違規，其中逾八成、四○八件為行人違規。執法固然有其必要性，但除了取締違規，如何改善道路環境、降低行人風險，尤其因應高齡化社會的交通需求，更值得關注。

暌違4年…新竹棒球場重啟 迎首場賽

新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違四年多重新迎來球賽，首場賽事以「五十周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕，吸引大批球迷、民眾入場欣賞球賽，場內外洋溢熱鬧氣氛。場地全面鋪上人工草皮，還有球員使出撲球美技，今、明天還有賽事，內外野席無須索票，可免費進場觀賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。