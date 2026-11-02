營養照護再升級！竹市「生生好骨力」擴大至國中生

新竹市府推動「生生好骨力」再擴大，市長高虹安今宣布即日起將國中生納入服務對象，服務年齡由原先2至12歲擴大至15歲。設籍或就讀新竹市公私立國中小及幼兒園的2至15歲孩童及青少年，皆可持「竹市壯壯卡」至八大合作通路，每周兌換1瓶指定鮮奶、豆漿或優酪乳，讓營養補給從幼兒園、國小延伸至國中階段，持續為孩子的健康成長提供營養支持。

高虹安表示，國中階段是身心發育的重要時期，這次進一步將服務對象擴大至15歲，讓營養照護延伸至青少年階段，陪伴孩子在成長關鍵期獲得適切的營養支持，持續守護兒少健康。

高虹安指出，「生生好骨力」自今年4月20日上路以來，透過「竹市壯壯卡」整合數位服務，提供符合資格的孩童便利的飲品兌換管道，且寒暑假期間服務不中斷，讓孩子持續獲得營養補給。現在將國中生納入服務範圍，使政策照顧年齡層更加完整，讓營養支持延伸至青少年階段，持續落實市府對兒少健康促進的重視。

教育處說明，國中生即日起可使用「竹市壯壯卡」兌換指定飲品。就讀新竹市國中的學生將由校方統一發放卡片；設籍新竹市但未就讀本市國中者，則可至「生生好骨力」官方網站( https://milk.hccg.gov.tw/ ) 線上申辦卡片。兌換通路涵蓋便利商店及超市等多元據點，方便學生就近選擇，隨時補充成長所需營養。

市府表示，「生生好骨力」是市府推動兒少健康照護的重要政策之一，將持續結合營養教育與健康促進措施，鼓勵學生培養均衡飲食及良好生活習慣，逐步完善兒少健康支持體系，落實「新竹好學」教育願景。家長及學生如欲了解卡片使用方式、指定兌換品項及合作通路等資訊，可至「生生好骨力」官方網站查詢，掌握最新服務內容。