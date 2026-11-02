苗栗縣明年總預算小刪2000萬元過關 歲出預算362億4679萬多元

苗栗縣議會今天三讀審查通過明年總預算案，歲出部分刪減苗栗縣青創指揮部空間活化等項目2000萬元，比率占0.055%，刪減後預算362億4679萬3000元，歲入部分照案通過，歲入、歲出相抵賸餘數3億2000萬元，其中3億元編列還債。

縣議會定期會今天聯席會二、三讀，通過分組審查會意見，歲出部分，青創指揮部空間活化項目500萬元全刪，興建防汛材料倉庫1000萬元全刪，補助公所辦理台3線沿線住戶安氣密窗，原編列710萬元，刪減500萬元，共刪減2000萬元，歲入部分照案通過， 編列365億6679萬3000元。

縣長鍾東錦表示，很高興總預算案拍板，縣政府指出，縣府在財政穩健基礎下，依據施政計畫，審酌整體施政需求及重點，並衡量輕重緩急與優先順序，妥善規畫、檢討及編列各項預算支出，明年總預算暨附屬單位預算重點涵蓋教育、社福、交通及公共建設等面向。

教育施政方面，推動學生營養午餐、公共圖書館建置、少子女化對策計畫2.0、教學及體育衛生各項計畫及老舊校舍整建及新建工程等，優化學習環境，提升教育品質；社會福利方面，持續辦理敬老禮金及生育津貼發放並提高發放標準、老人及身障者免費乘車及農會消費、補助老人全民健保保險費自付額及長照計畫3.0等，持續完善社會安全照顧網絡。

交通及公共建設方面，主要辦理土牛溪護岸及防汛道路、明德水庫自行車暨環湖步道、南庄鄉縣道124乙線拓寬工程、西湖溪河堤共構4期新闢道路、140線矮山路段高架橋基礎保護改善等，持續完善交通路網及提升公共基礎建設品質。