星期評論／借鏡日本停讓 扭轉竹縣行人地獄

新竹縣今年一至八月行人死亡人數較去年同期增加十人，全國最多。面對警訊，警方八月起加強取締，兩個月取締四九七件交通違規，其中逾八成、四○八件為行人違規。執法固然有其必要性，但除了取締違規，如何改善道路環境、降低行人風險，尤其因應高齡化社會的交通需求，更值得關注。

近十年新竹縣行人死傷人數多落在四百五十至五百廿人之間，二○二四年達五百廿人，創十年新高，去年雖降至四百九十人，整體仍未見明顯下降。高齡行人及代步工具使用者死傷人數，也從十年前九十七人大增至二○二四年一七七人，去年降至一四八人。數字雖有起伏，但高齡者的道路安全風險不容忽視。

台灣人行道普及率雖已超過四成，但違停車輛、騎樓違建及道路設施占用，仍可能壓縮行人空間；即使走在行穿線上，也可能面臨車輛未停讓的威脅。行人安全不能只靠科技執法、取締違規，還須從道路設計、行人空間及交通文化著手。

縣府分析，今年一至八月行人死亡事故七成五發生於穿越道路時，且多集中在夜間、清晨等視線較差時段，且一半為超過七十歲的長者。這些數據提供了改善方向，除宣導行人遵守號誌、使用行穿線，也應考量長者行動較慢、夜間辨識能力及穿越道路所需時間，持續檢視路口照明、穿越距離、號誌秒數、庇護設施是否完善。

縣府與警方已針對事故熱點採取執法、宣導及工程改善措施。交通安全除了硬體建設，也需要駕駛文化的改變。日本開車遇到路面標有「止」字，駕駛必須在停止線前完全停車，確認來車與行人安全後才能起步。這種停車確認的習慣，值得台灣借鏡。停讓行人不應只是避免受罰，更應成為駕駛的基本責任。

「行人安全」不是駕駛與行人之間的責任競賽。新竹縣要扭轉行人死亡增加全國最多的警訊，仍須持續從道路工程、高齡者需求及交通文化多管齊下，並定期檢視改善成效。唯有讓行人走得安心、駕駛養成停讓習慣，才能真正降低死傷。