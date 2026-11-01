桃園發表「大龍門古道」品牌 副市長蘇俊賓：重現百年歷史、文化風華

桃園市副市長蘇俊賓今下午到龍潭出席「大龍門古道」品牌發表活動，並說明市府與台灣千里步道協會、台灣樟之細路協會合作，整合大溪、龍潭及石門地區古道資源，許多路徑有百年以上歷史，過去曾是地方重要產業與生活動線，市府結合地方文史團體，還原在地特色，發展具有豐富生態、景觀與文化脈絡的新觀光動線。

蘇俊賓下午到龍潭三坑生態公園出席大龍門古道品牌活動，他指出，桃園近幾十年來移入大量人口，如何串連大家對桃園的歷史文化與生活情感，步道就是一個很好的載體；這些步道過去是茶葉、樟腦、林業主要的產業動脈，如今，我們要把它打造成串聯桃園不同世代情感，訴說桃園精彩的文化、生態動脈。

他也提到，像龍潭聖蹟亭曾一度遭受被拆除命運，所幸在鍾肇政，黃永松等大老多方奔走下獲保存，不只硬體留下，龍潭導覽協會徐鳳園老師等人每年仍堅持傳承古老的送聖蹟儀式，讓古人惜字愛物的精神持續流傳，市府今年也促成三坑老街盡頭的永福宮與百廟門計畫合作，修復張劍光大師60年前門神作品，重現匠師鉅作。

蘇俊賓指出，像聖蹟亭、永福宮這樣的故事在大龍門古道中不勝數，市府也跨機關合作持續改善古道環境，結合地方文史、產業發展及沿線故事，並邀請更多文化團體參與，讓民眾在行走過程中重新認識桃園土地與聚落脈絡，進一步打造具地方特色的觀光品牌。

協助設計大龍門古道品牌意象的著名藝術家蕭青陽也說明，「大龍門古道」識別以六角形為基礎，並以三片葉子構成路徑意象，象徵大溪、龍潭及石門三大古道區域，希望以簡潔視覺呈現地方自然與歷史特色。

今日活動也由台灣千里步道協會捐贈「千里之始」紀念座椅，台灣千里步道協會執行長周聖心說，欣逢桃園市推動大龍門古道路網，於龍潭三坑自然生態公園設置起點意象，接軌北台灣淡蘭與樟之細路，協會特取千里的「千」之字形，設計紀念座椅，藉以銘誌公私協力持續打造綠道目標。

觀旅局表示，「大龍門古道」規畫崁津、三層、百吉、菱潭、三洽水、石門及三坑等七大生活圈，串聯約65公里環狀路線，今年率先推出三坑線，並搭配手繪地圖、集章活動及後續小旅行遊程，帶領民眾深入認識地方風貌。

桃市府與民間團體合作整合大溪、龍潭及石門地區古道資源，發表「大龍門古道」品牌。圖／桃園市新聞處提供