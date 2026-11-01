快訊

謊稱生父已死！女教師偷吃13歲男童「產下一女」 臉書照片露餡下場慘

張忠謀私下的一句話！台積電為何能在台灣長出來？老員工揭「2股力量」才是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園發表「大龍門古道」品牌 副市長蘇俊賓：重現百年歷史、文化風華

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓等人今出席大龍門古道品牌發表活動。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市副市長蘇俊賓等人今出席大龍門古道品牌發表活動。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市副市長蘇俊賓今下午到龍潭出席「大龍門古道」品牌發表活動，並說明市府與台灣千里步道協會、台灣樟之細路協會合作，整合大溪、龍潭及石門地區古道資源，許多路徑有百年以上歷史，過去曾是地方重要產業與生活動線，市府結合地方文史團體，還原在地特色，發展具有豐富生態、景觀與文化脈絡的新觀光動線。

蘇俊賓下午到龍潭三坑生態公園出席大龍門古道品牌活動，他指出，桃園近幾十年來移入大量人口，如何串連大家對桃園的歷史文化與生活情感，步道就是一個很好的載體；這些步道過去是茶葉、樟腦、林業主要的產業動脈，如今，我們要把它打造成串聯桃園不同世代情感，訴說桃園精彩的文化、生態動脈。

他也提到，像龍潭聖蹟亭曾一度遭受被拆除命運，所幸在鍾肇政，黃永松等大老多方奔走下獲保存，不只硬體留下，龍潭導覽協會徐鳳園老師等人每年仍堅持傳承古老的送聖蹟儀式，讓古人惜字愛物的精神持續流傳，市府今年也促成三坑老街盡頭的永福宮與百廟門計畫合作，修復張劍光大師60年前門神作品，重現匠師鉅作。

蘇俊賓指出，像聖蹟亭、永福宮這樣的故事在大龍門古道中不勝數，市府也跨機關合作持續改善古道環境，結合地方文史、產業發展及沿線故事，並邀請更多文化團體參與，讓民眾在行走過程中重新認識桃園土地與聚落脈絡，進一步打造具地方特色的觀光品牌。

協助設計大龍門古道品牌意象的著名藝術家蕭青陽也說明，「大龍門古道」識別以六角形為基礎，並以三片葉子構成路徑意象，象徵大溪、龍潭及石門三大古道區域，希望以簡潔視覺呈現地方自然與歷史特色。

今日活動也由台灣千里步道協會捐贈「千里之始」紀念座椅，台灣千里步道協會執行長周聖心說，欣逢桃園市推動大龍門古道路網，於龍潭三坑自然生態公園設置起點意象，接軌北台灣淡蘭與樟之細路，協會特取千里的「千」之字形，設計紀念座椅，藉以銘誌公私協力持續打造綠道目標。

觀旅局表示，「大龍門古道」規畫崁津、三層、百吉、菱潭、三洽水、石門及三坑等七大生活圈，串聯約65公里環狀路線，今年率先推出三坑線，並搭配手繪地圖、集章活動及後續小旅行遊程，帶領民眾深入認識地方風貌。

桃市府與民間團體合作整合大溪、龍潭及石門地區古道資源，發表「大龍門古道」品牌。圖／桃園市新聞處提供
桃市府與民間團體合作整合大溪、龍潭及石門地區古道資源，發表「大龍門古道」品牌。圖／桃園市新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓等人今出席大龍門古道品牌發表活動。圖／桃園市新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓等人今出席大龍門古道品牌發表活動。圖／桃園市新聞處提供

蘇俊賓 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園逾5萬馬祖鄉親！王忠銘出席媽祖昇天祭 盼桃馬交流再升溫

李遠推千里文化森林 盼把樹種回來文化找回來

早上7時就有人卡位！南投溫泉嘉年華近4000人搶入園 沈文程壓軸開唱

2026新北城市展10/30三重安芯中心登場！「New Taipei Band：共奏未來」三大主題串起城市發展與文化新體驗

相關新聞

新北辦山藥展售會 周蕭秀綢種山藥20年 連續2年獲頒市級評鑑冠軍榮耀

新北市雙溪區公所今辦「山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，「原生種非穴管栽培組」冠軍是周蕭秀綢，她和丈夫原把種山藥當休閒，並因細心照顧，定期施肥，並視天氣情況澆水，再依20年經驗調整，已連續第2年獲頒市級評鑑冠軍榮耀。

台中轉運中心11/5啟用 國道客運台灣好行進駐、公車路線微調

台中轉運中心11月5日凌晨0時起，國道客運、公路客運及台灣好行路線將全面進駐。以往站點分散在台中車站周邊的狀況將走入歷史，民眾未來可享有「七接七轉」的一站式友善轉乘體驗。

建廟246年三山國王今辦聖誕千秋慶典 收冬戲、祈福平安米傳承客家信仰

建廟246年的新莊三山國王廟（廣福宮），適逢三山國王之一的獨山國王聖誕前夕，今天舉辦聖誕千秋慶典。新北市客家局長劉冠吟、三山國王廟主委黃金泉與地方民代、鄉親共同參與，透過傳統祭儀、收冬戲及祈福活動，延續都會區珍貴的客家文化。

民雄鵝肉街假日停車一位難求 市場立體停車場今啟用增416車位

嘉義縣民雄鄉火車站周邊鵝肉一條街遠近馳名，每逢假日吸引大批遊客品嘗美食，卻也衍生停車位不足、違規停車等問題。民雄鄉公所興建的文化商用市場暨立體停車場今天上午正式啟用，結合傳統市場改建與停車空間，提供237席汽車、179席機車停車位，合計416席，盼改善火車站商圈長期停車困境，帶動地方商業發展。

花蓮化仁自行車道積砂掀攻防 魏嘉賢主張補堤防 鄉公所駁工程不良

花蓮縣吉安鄉化仁海堤自行車道風災後積砂問題，引發縣長選戰攻防。無黨籍縣長候選人魏嘉賢批評，車道屢遭海浪掩埋，公帑反覆投入修復，主張補齊永久性堤防缺口；吉安鄉公所則強調，車道本體結構完好，當時設計已考量災後清理及復原需求，呼籲外界勿將例行清淤視為工程品質不良。

36小時不間斷救援考驗 基隆特搜隊通過NAP中型隊伍認證增戰力

經過36小時不間斷的模擬震災救援考評，基隆市消防局特種搜救隊日前順利通過國家搜救隊伍能力分級認證（NAP）中型隊伍考評，取得認證資格。全體隊員完成搜索、救援、醫療、後勤及指揮協調等任務，展現跨專業合作能力，增加基隆市重大災害救援量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。