鄭朝方五鄉鎮服務處成立 串聯山線客庄海線展選戰布局

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方周末行程滿檔，接連完成五峰、尖石、橫山、芎林及新豐五場競選服務處成立大會，從原鄉山林、客庄一路挺進海線新豐。隨著新豐壓軸登場，也象徵全縣13鄉鎮市競選服務處完成最後一塊拼圖。鄭朝方表示，走過各個鄉鎮，聽見最多的就是鄉親對建設的期待，更讓他堅定「竹北經驗，竹縣實現」的決心。

首站五峰、尖石，族人熱情送上好彩頭、青蔥及傳統情人袋。鄭朝方感性表示，放棄竹北市長連任、投入縣長選舉，最重要的原因之一，就是始終記得對趙姆姆的承諾，要延續她對族人的照顧。他提出原鄉道路安全、巡迴醫療及山林系圖書館等政策，希望讓部落生活獲得實質改善。

轉往橫山、芎林，橫山鄉親期盼改善交通、帶動內灣觀光。芎林則有許多往返竹北的通勤族，期待汙水處理、衛生所醫療及飛鳳山觀光升級。鄭朝方表示，三年多來在竹北的努力，鄉親都看在眼裡，選舉不該只有攻擊，能不能做事、能不能帶來改變，才是最重要的事。鄭朝方一早掃街新豐市場，支持者接連送上蘋果、柿子及橘子。

鄭朝方表示，13鄉鎮市服務處全數成立，代表選戰進入最後衝刺，從山城到海線，每個地方都有不能再等的建設。他強調，未來將以竹北三年多的治理實績為基礎，持續爭取縣民支持，讓新竹縣一路向前。

鄭朝方表示，13鄉鎮市服務處全數成立，代表選戰進入最後衝刺。圖／鄭朝方競選團隊提供