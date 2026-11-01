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竹市10家旅宿獲「永續及親子友善旅宿認證」將於6日頒獎
因應永續旅遊與親子共遊需求，提升旅宿接待能力與服務品質，新竹市政府今年首度推動「新竹市永續及親子友善旅宿認證」，共有10家旅宿通過認證，將於11月6日在新竹老爺酒店4樓舉辦「新竹市永續及親子友善旅宿認證成果發表會」，由市長高虹安出席頒獎，肯定業者在環境友善與親子服務上的投入。
新竹市政府今年首度辦理永續及親子友善旅宿認證，委託財團法人商業發展研究院執行，透過輔導與專業評選，鼓勵業者將環境友善及親子住宿需求融入日常營運。兩項認證各訂有6項評選指標，永續旅宿著重能源管理、減塑減廢、綠色採購與永續體驗；親子友善旅宿則聚焦空間安全、親子設備、餐飲服務及活動設計等面向，引導業者持續提升服務品質，也為旅客提供更明確的住宿選擇參考。
今年共有9家業者取得永續旅宿認證，包括：新竹老爺酒店、暐順和選旅、新竹福華大飯店、新苑庭園大飯店、達龍商旅、新苑名流都會館、悅豪大飯店、金座渡假汽車旅館及或者風旅；取得親子友善旅宿認證的3家業者為：新竹福華大飯店、新竹伊普索酒店及悅豪大飯店。其中，新竹福華大飯店及悅豪大飯店同時取得兩項認證，展現業者兼顧永續經營與親子服務的用心。
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