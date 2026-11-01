苗栗敬老愛心卡新制首日 公館鄉農會門市絡繹不絕

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）今天上路，縣政府社會處了解使用狀況尚無大問題，公館鄉農會門市生意絡繹不絕，許多長輩搶第一天消費，還有民眾帶著老人家出來，認為300元分3次，可以多帶長輩出門，老人家不要整天待在家裡。

敬老愛心卡每個月700元，今年6月擴大到搭乘計程車使用每月200點，7月農會消費100點，今天合用搭計程車及農會消費300元，不過，農會消費必須每3次，依周一至周日的周期設算，每周限制1次100元；搭乘計程車則單趟最高100元，並沒有使用時間限制。

搭計程車、農會消費合用300元新制今天上路，公館鄉農會上午9點營業，顧客絡繹不絕，許多人拿著敬老愛心卡來消費，有人表示知道新制第一天，特別來消費，還有人帶著家中長輩來，剛好是假日，家裡又有需要，就到農會採買，300元分3次也好，長輩可以多多走動。

公館鄉農會門市人員表示，敬老愛心卡第一天生意很好，一些持卡人消費不只100元，連帶多買些商品，增加農會收入，不過，還是有些民眾詢問，但敬老愛心卡限制不得購買酒精商品。

社會處了解敬老愛心卡第新制第一天使用在農會，回饋還算順利，社會處表示，敬老愛心卡搭乘大眾運輸部分，700點的上限，並不會因新制切割僅能用400元，至於敬老愛心卡會滾動式檢討，第一個月將會蒐集資料，大數據分析參考，發揮最大效益。

敬老愛心卡300元分3次使用，縣議員許櫻萍、鄭碧玉等人都關心，設計造成偏鄉、行動不便者等使用不方便，縣長鍾東錦認為，農會因新制得利，可以提具相關更方便消費及優惠的辦法服務，縣府會緊盯農會販售的商品符合需求，增加農民收入，並協商農會將來回饋社區關懷據點用餐等，縣府今年受預算限制，僅能300元分3次，明年評估研議解除次數限制。