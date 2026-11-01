快訊

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗敬老愛心卡新制首日 公館鄉農會門市絡繹不絕

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）今天上路，公館鄉農會門市生意絡繹不絕，記者范榮達／攝影
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）今天上路，公館鄉農會門市生意絡繹不絕，記者范榮達／攝影

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）今天上路，縣政府社會處了解使用狀況尚無大問題，公館鄉農會門市生意絡繹不絕，許多長輩搶第一天消費，還有民眾帶著老人家出來，認為300元分3次，可以多帶長輩出門，老人家不要整天待在家裡。

敬老愛心卡每個月700元，今年6月擴大到搭乘計程車使用每月200點，7月農會消費100點，今天合用搭計程車及農會消費300元，不過，農會消費必須每3次，依周一至周日的周期設算，每周限制1次100元；搭乘計程車則單趟最高100元，並沒有使用時間限制。

搭計程車、農會消費合用300元新制今天上路，公館鄉農會上午9點營業，顧客絡繹不絕，許多人拿著敬老愛心卡來消費，有人表示知道新制第一天，特別來消費，還有人帶著家中長輩來，剛好是假日，家裡又有需要，就到農會採買，300元分3次也好，長輩可以多多走動。

公館鄉農會門市人員表示，敬老愛心卡第一天生意很好，一些持卡人消費不只100元，連帶多買些商品，增加農會收入，不過，還是有些民眾詢問，但敬老愛心卡限制不得購買酒精商品。

社會處了解敬老愛心卡第新制第一天使用在農會，回饋還算順利，社會處表示，敬老愛心卡搭乘大眾運輸部分，700點的上限，並不會因新制切割僅能用400元，至於敬老愛心卡會滾動式檢討，第一個月將會蒐集資料，大數據分析參考，發揮最大效益。

敬老愛心卡300元分3次使用，縣議員許櫻萍、鄭碧玉等人都關心，設計造成偏鄉、行動不便者等使用不方便，縣長鍾東錦認為，農會因新制得利，可以提具相關更方便消費及優惠的辦法服務，縣府會緊盯農會販售的商品符合需求，增加農民收入，並協商農會將來回饋社區關懷據點用餐等，縣府今年受預算限制，僅能300元分3次，明年評估研議解除次數限制。

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）今天上路，公館鄉農會門市生意絡繹不絕，記者范榮達／攝影
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）今天上路，公館鄉農會門市生意絡繹不絕，記者范榮達／攝影

苗栗 公館 農會 鍾東錦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4年後台北市民生活會出現什麼改變？ 蔣萬安、沈伯洋願景曝光

政策轉彎？好市多熟食區新制上路才半個月 台南店傳免刷會員卡了

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

日本退稅新制／11月上路！防堵境內轉賣逃稅、簡化購物包裝規定

相關新聞

中央補助24億！大肚和美橋通車 董建宏「又沒致詞」引發關注

連通台中、彰化的「大肚和美大橋」通車典禮31日登場。這座總經費33億元的大橋，由中央補助高達約24億元，占總經費73%，代表中央出席的內政部政務次長董建宏沒有安排致詞，盧秀燕親自向董建宏說明。這是董建宏二度參加中央高補助的台中市工程完工典禮「沒上台致詞」，引發關注。

36小時不間斷救援考驗 基隆特搜隊通過NAP中型隊伍認證增戰力

經過36小時不間斷的模擬震災救援考評，基隆市消防局特種搜救隊日前順利通過國家搜救隊伍能力分級認證（NAP）中型隊伍考評，取得認證資格。全體隊員完成搜索、救援、醫療、後勤及指揮協調等任務，展現跨專業合作能力，增加基隆市重大災害救援量能。

廢校活化成夢想基地 內埔打造客青創業、托嬰中心

屏東縣政府將內埔鄉僑智國小活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土，將結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域，讓老校園變身為夢想基地。

雲林斗六、虎尾大型商場有望？縣府招商 張麗善證實：有百貨業者接洽

雲林斗六、虎尾長期缺乏大型百貨商場，地方民眾引頸期盼。雲林縣政府前天釋出虎尾高鐵產專區、斗六社口商業區及萡子寮產專區三處土地，舉辦招商說明會，吸引日勝生活科技、秀泰集團及新光三越等業者參加。縣長張麗善表示，已有百貨業者表達進一步接觸意願。

廣角鏡／Hello Kitty×蜜柑站長 高捷彩繪列車首航

高雄捷運蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名的彩繪列車昨天下午首航，以「超級好朋友」為主題，是高捷營運十八年來首度採用車體外觀全包膜，搭配車內主題彩繪。

擴大投資、衝智慧化 3企業砸逾200億元台南設新廠

經濟部投資台灣事務所前天通過三家企業擴大投資台南，包括在地糕餅品牌金葡萄蛋黃酥、精密機械業者東野精機，以及半導體封測大廠南茂科技，要在麻豆、新化等地設廠；其中，南茂科技第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，整體投資金額約二三五億元；金葡萄蛋黃酥及東野精機則分別投資一點四億元、五點六億元，三案合計達二四二億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。