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武陵農場櫻花季訂房開跑 1972間房4分鐘秒殺

中央社／ 台中1日電

武陵農場116年櫻花季從2月13日至3月1日為止，客房預訂今天開跑。農場表示，在網路系統及電話線路全面備戰下，開跑短短4分鐘內，1972間房全數預訂一空。

武陵農場表示，116年度櫻花季交通與人流疏運管制期間為116年2月13日至3月1日，為期17天。管制期間每日入園人數均有總量管制，園區僅開放已取得住宿通行證或搭乘公共運輸的旅客入園，非預約核准車輛一律不得任意進入。

明年櫻花季訂房於今天上午8時30分起同步開放網路系統與電話專線，供民眾預訂116年2月份客房。武陵農場指出，由於每年櫻花季均一房難求，今年開賣前即吸引大量民眾在線上守候。系統正式上線後運作穩定，短短4分鐘內1972間房即迅速滿房。農場感謝廣大遊客的熱情支持與配合。

對於這次未能順利搶到客房的民眾，武陵農場提醒後續仍有其他入園賞櫻管道，例如空房零星釋放，完成訂房者須於規定時間內完成繳款，若有未依限付款取消的訂單，系統將不定期自動釋出，民眾可隨時留意官方訂房系統空房狀況。

其餘入園管道，包括團體旅客1日遊，預計於11月10日上午9時起開放旅行社及團體預約1日遊行程。還有露營區營位將於12月1日上午8時起全面開放預約。

此外，還有公共運輸1日遊專車，管制期間將規劃公共運輸接駁專車（如國光客運、泰樂客運、豐原客運等），相關售票與發車資訊後續將由公路局及農場另行公告。

櫻花季 武陵農場 訂房

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