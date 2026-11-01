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桃園市新住民逾7萬人 婦幼局推出多語育兒指南防嬰幼兒事故

中央社／ 桃園1日電

桃園新住民人口逾7萬人，婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，舉辦兒童事故傷害防制宣導活動，推出多語衛教資訊及親子繪本，協助不同文化背景家庭掌握育兒安全知識。

桃園市政府婦幼發展局今天發布新聞稿表示，截至7月底，桃園市總人口達235萬7121人，其中新住民有7萬1264人。市府今年推出預防異物梗塞親子繪本「小小口，慢慢吃」，後續將配送至全市26家親子館及公立、非營利與準公共幼兒園，協助家長透過共讀建立幼兒安全進食習慣。

桃園市政府婦幼發展局長杜慈容指出，為落實語言平權，市府同步製作中文、英文、印尼文及越南文4國語言版本的「新生兒安全指南」，並推出「新生兒安全睡眠5守則」多語衛教影片，協助不同母語背景的家庭能無障礙取得專業知識，落實於日常生活中。

根據新聞稿，有印尼媽媽表示，當初隻身遠嫁來台，面對語言不通及文化差異的雙重隔閡，內心感到相當挫折與孤立，但在育兒階段非常感謝婦幼局貼心製作多國語言的「新生兒安全指南」，清楚好懂的母語資訊讓自己育兒時更容易上手。

新聞稿也提到，另一名印尼媽媽認為，各國傳統文化與育兒習慣難免有差異，多語指南提供清楚、一致性的安全指引，讓新住民家庭能更安心、自信地照顧寶寶。

新住民 桃園市 桃園

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