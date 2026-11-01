新竹縣行人死亡事故增幅冠全國 縣府祭工程、執法雙管齊下

交通部上周公布今年1至8月道路交通安全統計，以行人事故30日死亡人數計算，新竹縣較去年同期增加10人，增幅居全國之冠，引發關注。縣府分析事故樣態發現，受害者以中高齡者居多，事故多發生於夜間、清晨及穿越道路時，將持續追蹤易肇事路段，結合工程改善、交通宣導及執法，提升行人安全。

統計顯示，行人死亡事故受害者中，70歲以上長者占半數，50至59歲有4人；事故有7成5發生於行人穿越道路時，包括4件發生在路口行人穿越道、1件路段任意穿越及1件路口未走行穿線。事發時段集中在「夜間」和「清晨」視線較差時，且以全縣人口最多的竹北、湖口、竹東3鄉鎮市為事發相對集中區。

縣府針對事故特性提出改善措施，包括延長行人綠燈時間、增設行人庇護島，改善高齡者通行環境；加強路口停讓宣導，要求駕駛減速慢行，行人則應落實「左右左」確認來車，依號誌通行。

考量夜間事故較多，另將檢視道路照明，避免遭路樹遮擋，必要時增設照明，並宣導行人夜間穿著亮色衣物、駕駛全天候開啟車燈。各地也將依事故型態改善，包括竹東評估增設人行道及行人穿越道、湖口加強路側起步安全宣導，以及芎林清除人行道障礙物。

新竹縣警察局分析事故熱區及熱時，從8月至11月底鎖定竹北、竹東、湖口、新豐等人口稠密區，以及通學、通勤尖峰時段，針對車輛不停讓行人及行人違規加強取締。截至9月底共取締497件，其中行人違規408件，顯示行人自身違規也是事故防制的重要課題。

警方分析，除了在學校周邊、縣治區及公所周邊等人口密集處，架設高畫質攝影機取締車輛不停讓行人，行人高風險違規行為包括跨越分隔島、分向限制線及未行走行人穿越道，也在行人違規事故熱點部署配備微型攝影機的警力，加強蒐證取締。

警方說明，將持續深入社區鄰里及各級校園展開分眾宣導，透過「精執法」與「教育」雙引擎驅動，從根本消弭交通事故的潛在風險。