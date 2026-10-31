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王婉諭化身志羚姐姐發乖乖 預告完整版「民間選舉公報」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣前進今天在新竹縣文化中心旁舉辦萬聖節快閃活動，時代力量黨主席王婉諭與張育慈、李雅芬、許育綸化身動物方城市角色。圖／台灣前進提供
台灣前進今天在新竹縣文化中心旁舉辦萬聖節快閃活動，時代力量黨主席王婉諭與張育慈、李雅芬、許育綸化身動物方城市角色。圖／台灣前進提供

台灣前進今在新竹縣文化中心旁辦萬聖節快閃，時代力量黨主席王婉諭偕3名竹北參選人化身「動物方城市」角色，發送乖乖並喊「議會別搗蛋」，除呼籲選民檢視候選人紀錄，也預告近期將公布完整版民間選舉公報。

台灣前進今天舉辦「政治人物別搞怪、台灣前進發乖乖」快閃活動，王婉諭與竹北東區縣議員參選人張育慈、竹北西區縣議員參選人李雅芬、竹北市民代表第二選區參選人許育綸，分別扮成「動物方城市」的志羚姐姐、狐狸尼克、兔子警官朱蒂與樹懶，喊出「議會別搗蛋，乖乖向前行」，並向現場小朋友發送乖乖。

王婉諭表示，「動物方城市」中有人製造恐懼、挑撥對立來奪權，最後靠兔子與狐狸一步步找出證據、揭穿真相；台灣前進這幾個月陸續公布候選人刑事紀錄圖鑑，目前也正完成民間版選舉公報，希望用事實及證據，查清政治人物不想讓選民知道的事，不讓選民被口水與對立牽著走。

張育慈表示，尼克起初因「狐狸就是狡猾」遭貼標籤，最後卻利用對城市的熟悉找出關鍵線索；她希望同樣熟悉竹北每條巷弄、每筆預算，把東區上下班塞車、通學不便等居民關心的問題帶進議會。

李雅芬則以朱蒂從小被認為「兔子不可能當警察」為例表示，參選路上也常有人認為新人、小黨不可能，但只要願意把事情做好，相信竹北西區選民會看見。

扮成樹懶的許育綸表示，電影中的監理站樹懶象徵外界對公部門「慢吞吞」的刻板印象，但最後卻開著跑車飛快奔馳；若進入市民代表會，市民陳情與需求不能慢慢拖，該處理的事情就要快、要確實。

台灣前進表示，萬聖節當天全台各地參選人同步發送乖乖，希望提醒選民投票前多看一眼候選人紀錄，選出真正會「乖乖做事」的民意代表。

台灣前進今天在新竹縣文化中心旁舉辦萬聖節快閃活動，時代力量黨主席王婉諭與張育慈、李雅芬、許育綸化身動物方城市角色。圖／台灣前進提供
台灣前進今天在新竹縣文化中心旁舉辦萬聖節快閃活動，時代力量黨主席王婉諭與張育慈、李雅芬、許育綸化身動物方城市角色。圖／台灣前進提供

王婉諭 乖乖 姐姐

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