6.4萬人擠爆竹縣府「秋遊星夜季」 八三夭壓軸嗨翻全場

新竹縣年度秋季觀光盛事「2026秋遊星夜季」今晚在縣府前廣場登場，八三夭、怕胖團等人氣卡司輪番開唱，結合逾50攤市集、街頭表演及手作體驗，吸引約6.4萬人次參與，縣府盼藉音樂活動帶動商圈消費及夜間觀光。

「秋遊星夜季」今年邁入第6年，首度移師新竹縣政府前廣場，以「星空派對」為主題。新竹縣長楊文科表示，秋遊星夜季已成為竹縣具代表性的秋季觀光品牌之一，今年以「星空、音樂、秋夜市集」為主軸，結合音樂展演與在地特色，盼讓民眾共享秋夜時光，也吸引更多遊客走訪竹縣。

活動下午2時起登場，安排音樂彈唱及趣味互動等街頭表演，晚間6時由粹垢TRAEGO率先演出，Control T、ERIKA劉艾立及怕胖團PAPUN BAND接力開唱，香蕉哥哥、番茄姐姐也攜手YOYOMAN及新竹縣吉祥物皮皮獅帶來親子互動，最後由八三夭壓軸演出。

現場並集結超過50攤特色美食、胖卡餐車及文創手作攤位，打造「星響餐車」與「派對市集」。另推出「漫遊集章」，串聯新瓦屋客家文化保存區、新竹縣立總圖書館及縣府前廣場，集滿3個印章即可完成專屬紀念明信片，現場也有手作體驗及問卷兌換星星應援棒活動。

縣府另攜手合作旅宿業者推出「秋遊旅宿限定好禮」，10月30、31日入住指定旅宿並完成活動條件，可憑住宿憑證至現場兌換限量「星夜禮包」及150元市集抵用券，希望鼓勵遊客留宿，將音樂派對延伸為兩天一夜小旅行。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，希望透過秋遊星夜季讓更多民眾看見竹縣觀光魅力，也鼓勵外地遊客欣賞演出後留宿，隔日走訪特色景點、品嘗客家美食。

怕胖團PAPUN BAND今晚登上「2026秋遊星夜季」舞台演出，以搖滾樂聲陪伴民眾共度秋夜。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科表示，秋遊星夜季已成為竹縣具代表性的秋季觀光品牌之一，今年以「星空、音樂、秋夜市集」為主軸，結合音樂展演與在地特色。圖／新竹縣政府提供

人氣搖滾天團八三夭今晚壓軸登上「2026秋遊星夜季」，熱力開唱炒熱現場氣氛。圖／新竹縣政府提供