高虹安化身「星期三」領軍萬聖大遊行 新竹市湧6萬人

新竹市萬聖節「萬聖大遊行」今晚登場，市長高虹安化身知名美劇角色「星期三」，率市府團隊變裝踩街，與超過6萬名大小朋友從府前廣場出發。今年活動攜手「超人力霸王」，結合遊行、舞台演出及市集，讓市區湧現萬聖節人潮。

高虹安表示，今年市府團隊特別換上萬聖節裝扮，她化身「星期三」，副市長林琨瀚扮演爸爸「哥梅茲」、秘書長張治祥化身媽媽「魔帝女」，副秘書長李季縈及勞青處長吳達偉則分別扮演星期三的同學，一行人登台亮相後加入遊行。

今年「2026新竹市萬聖節－宇宙集結令」系列活動包括「超人基地站」、「英雄登陸中」、「萬聖大遊行」及「星際能量市集」，今晚迎來最後一天重頭戲。市府表示，活動辦理兩周以來，「超人基地站」扭蛋活動每天吸引民眾排隊，今天並加碼扭蛋數量。

府前廣場另設置一日限定、長達10公尺的巨型「初代超人力霸王」氣偶，以凌空飛躍姿態亮相，吸引民眾拍照。現場也集結20攤「星際能量市集」，包含烘焙、甜點、鹹食、飲品及彩繪、手作飾品、DIY等攤位。

主舞台安排超人力霸王見面會及對打秀，並開放大小朋友與英雄互動合影，東森YOYO家族哥哥、姊姊也帶來兒童歌曲唱跳演出。

壓軸萬聖大遊行則由新象創作劇團、缺席舞團－奇幻劇團、好玩的劇團、紅鼻子馬戲團及玉米雞劇團等團隊加入，以踩高蹺、獨輪車、異國舞者走秀，以及恐龍、小丑等造型陪同民眾踩街。

遊行隊伍從府前廣場出發，行經中正路、東門圓環及護城河，再返回府前廣場，沿途並串聯15間店家加入討糖活動。民眾只要認明活動標示店家，穿上創意變裝或喊出「萬聖節快樂」，即可領取糖果，市區湧入大批變裝人潮。

2026新竹市萬聖節大遊行登場，市長高虹安化身知名美劇角色「星期三」和6萬民眾同樂。圖／新竹市政府提供

2026新竹市萬聖節大遊行登場，市長高虹安化身知名美劇角色「星期三」和6萬民眾同樂。圖／新竹市政府提供

2026新竹市萬聖節大遊行登場，市長高虹安化身知名美劇角色「星期三」和6萬民眾同樂。圖／新竹市政府提供