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新竹棒球場明重啟 冠軍教頭陳瑞振讚場地：國內最頂尖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市立棒球場明天重新啟用，新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振已率隊進駐訓練近一個月，他對場地給予高度評價，直言「國內最頂尖的場地」。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場明天重新啟用，新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振已率隊進駐訓練近一個月，他對場地給予高度評價，直言「國內最頂尖的場地」。圖／新竹市府提供

新竹市立棒球場明天重新啟用，新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振已率隊進駐訓練近一個月，他對場地給予高度評價，直言「以國內來講，算是一個最頂尖的場地」，尤其人工草皮比照台北大巨蛋規格，整體使用下來相當滿意。

「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會，市長高虹安歡迎國立體育大學棒球隊、日本栃木金色勇士及韓國尚武鳳凰來到新竹，與地主新竹市城市棒球隊進行5場交流賽。

新竹市城市棒球隊今年中成軍，由陳瑞振領軍，球隊已在新竹市立棒球場訓練近一個月。談到實際使用感受，陳瑞振表示，若以國內球場來看，新竹棒球場算是最頂尖的場地之一，除室內的台北大巨蛋外，新竹棒球場人工草皮所使用的草，就是比照大巨蛋。

陳瑞振進一步指出，一般人工草皮若草絲是直的，使用時間久了容易逐漸偏向同一方向，球打出去後，也可能跟著草的方向移動；新竹棒球場使用的草則是捲的，不會整片草都朝同一方向傾斜，對目前球場狀況感到滿意。

不過陳瑞振也提醒，再好的球場仍需要長期維護。他認為，場地剛開始啟用時狀況好，後續若發現問題，就應陸續修繕，更重要的是必須有固定一批人每天整理、維護，否則再好的場地，時間一久若疏於整理，也會逐漸與最初狀態不同。

高虹安表示，今年適逢新竹市立棒球場啟用50周年，市府以「COMEBACK竹風再起」為主題舉辦國際交流賽，球場歷經整修改善後，將於明天重新啟用，市府未來將持續做好場館安全維護及營運管理。

交流賽明天上午10時由韓國尚武鳳凰對戰國立體育大學，下午4時日本栃木金色勇士迎戰新竹市城市棒球隊，也是城市棒球隊成軍後首場正式公開比賽；開幕活動另安排藝人謝金燕演出，統一獅Uni-Girls、CT Girls應援，韓國藝人孝淵HYO則將在賽後壓軸演出。

「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會。圖／新竹市政府提供
「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場明天重新啟用，新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振已率隊進駐訓練近一個月，他對場地給予高度評價，直言「國內最頂尖的場地」。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場明天重新啟用，新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振已率隊進駐訓練近一個月，他對場地給予高度評價，直言「國內最頂尖的場地」。圖／新竹市府提供

「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會。圖／新竹市政府提供
「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會。圖／新竹市政府提供

「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會。圖／新竹市政府提供
「COMEBACK竹風再起！」2026新竹市立棒球場50周年交流賽明起一連3天登場，新竹市政府今天舉辦賽前記者會。圖／新竹市政府提供

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