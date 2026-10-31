山路迢迢考機車駕照不容易 新竹市監理站把考場搬進尖石

新竹縣尖石鄉幅員遼闊，部分村落距離監理機關路途遙遠，居民考機車駕照得花不少時間往返市區。新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加，並結合安全講習及交通安全宣導，讓原鄉居民就近考照。

新竹市監理站表示，尖石鄉部分村落距離市區及監理機關較遠，過去當地居民若要參加機車考照，往往得花費較多時間及交通成本，因此將考照服務帶進原鄉，減少居民往返市區的不便。

監理站指出，此次下鄉服務除辦理機車考照，也結合初考領駕照安全講習及交通安全宣導，向民眾說明交通標誌、標線與號誌，以及機車正確操作、道路駕駛技巧與防禦駕駛觀念，希望民眾取得駕照之餘，也建立安全用路習慣。

此次下鄉考照共有58名鄉民參與。監理站表示，透過就近提供考照服務，希望提升偏鄉居民交通安全及防禦駕駛觀念，也降低無照駕駛情形，活動獲尖石鄉長及當地鄉民肯定。

新竹市監理站長黃友川表示，未來將持續深入地方、傾聽民眾需求，以更便利、貼近生活的方式推動行動監理及偏鄉服務，透過「服務主動走出去」，縮短地理及交通因素造成的城鄉服務落差，讓考照及道路安全觀念在原鄉扎根。

新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供