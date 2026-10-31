快訊

AI泡沫爆了嗎？那斯達克大跌 跟2000年達康泡沫情景有何異同

聽新聞
0:00 / 0:00

山路迢迢考機車駕照不容易 新竹市監理站把考場搬進尖石

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供

新竹縣尖石鄉幅員遼闊，部分村落距離監理機關路途遙遠，居民考機車駕照得花不少時間往返市區。新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加，並結合安全講習及交通安全宣導，讓原鄉居民就近考照。

新竹市監理站表示，尖石鄉部分村落距離市區及監理機關較遠，過去當地居民若要參加機車考照，往往得花費較多時間及交通成本，因此將考照服務帶進原鄉，減少居民往返市區的不便。

監理站指出，此次下鄉服務除辦理機車考照，也結合初考領駕照安全講習及交通安全宣導，向民眾說明交通標誌、標線與號誌，以及機車正確操作、道路駕駛技巧與防禦駕駛觀念，希望民眾取得駕照之餘，也建立安全用路習慣。

此次下鄉考照共有58名鄉民參與。監理站表示，透過就近提供考照服務，希望提升偏鄉居民交通安全及防禦駕駛觀念，也降低無照駕駛情形，活動獲尖石鄉長及當地鄉民肯定。

新竹市監理站長黃友川表示，未來將持續深入地方、傾聽民眾需求，以更便利、貼近生活的方式推動行動監理及偏鄉服務，透過「服務主動走出去」，縮短地理及交通因素造成的城鄉服務落差，讓考照及道路安全觀念在原鄉扎根。

新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供

新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加。圖／新竹市監理站提供

駕照 新竹 監理站

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

借車給毒蟲恐遭沒收！桃警：毒駕新制今上路 拒測首犯重罰27萬

毒駕新制上路僅2小時！中壢男騎車搖晃遭逮 警當場沒入車輛吊照

北市2路口多交通事故 11月啟動多功能科技執法測試

揮別陰暗雜亂！竹北雙崙廣場大變身 鄭朝方：讓警察也能森呼吸

相關新聞

吳旭智萬聖節化身「奇異博士」拋4政策打造全齡教育支持網

國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今天萬聖節化身「奇異博士」，陪親子彩繪南瓜燈，並提出「全齡教育支持網」，從親職諮詢、早療特教、親子友善環境到社區共學，盼讓不同成長階段的家庭都能在竹北找到支持。

邱臣遠萬聖節化身聖鬥士星矢 喊「燃燒小宇宙」衝刺選戰

民眾黨新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部與大小朋友歡度萬聖節、發糖果同樂。他喊出選戰最後衝刺將「燃燒小宇宙」，以永不放棄的精神全力以赴，守護竹北家庭幸福。

高鐵苗栗站、台鐵豐富站傳轉乘班次有落差 縣府：已請台鐵研議

針對民眾反映高鐵苗栗站與台鐵豐富站部分班次轉乘時間緊迫，苗栗縣政府今天表示，此案已於8月間函請台鐵研議妥處。台鐵公司回覆，將納入未來時刻調整研議，並配合高鐵時刻調整期程，優化兩站間轉乘時間。

奧運國手彭名揚傷後拚復出、赴日冬訓經費不足 鄭朝鐘牽線企業助陣

新竹縣400公尺跨欄好手彭名揚巴黎奧運重傷後力拚復出，年底赴日冬訓卻面臨經費缺口。竹東體育會理事長鄭朝鐘、總幹事葉日嘉牽線大管家房屋管理、品禾建設、綠明清潔事業3家在地企業，日前共同出資贊助，盼助這名世大運金牌好手重返國際賽場。

桃園逾5萬馬祖鄉親！王忠銘出席媽祖昇天祭 盼桃馬交流再升溫

桃園是馬祖鄉親在台灣重要的第二故鄉，尤其八德區聚集大批馬祖移民，家鄉信仰也隨著離鄉遊子在異地扎根。連江縣長王忠銘今天前往桃園市八德區八德藝文廣場，出席「2026桃園媽祖昇天祭」，與桃園市長張善政等人共同參與，見證馬祖媽祖信仰與傳統文化在桃園延續。王忠銘也藉此機會澄清張善政未能出席今年馬祖元宵擺暝文化祭的原因，強調當時是受到天候影響，並非桃園市府未安排赴馬祖行程。

桃捷綠線G11藝文特區站搭萬聖節「開箱」 即日起至11月4日開放參觀

桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，昨晚先「開箱」位於桃園區的G11藝文特區站，搭配一旁桃園萬聖節活動，站內有多處史努比萬聖節主題造景，吸引民眾朝聖、搶拍。市府捷工局指出，即日起至11月4日開放民眾參觀；市長張善政也和民眾相約，「明年萬聖節活動，歡迎大家一起搭捷運來！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。