聽新聞
0:00 / 0:00
山路迢迢考機車駕照不容易 新竹市監理站把考場搬進尖石
新竹縣尖石鄉幅員遼闊，部分村落距離監理機關路途遙遠，居民考機車駕照得花不少時間往返市區。新竹市監理站今天前進尖石鄉辦理「機車下鄉考照」，共吸引58名鄉民參加，並結合安全講習及交通安全宣導，讓原鄉居民就近考照。
新竹市監理站表示，尖石鄉部分村落距離市區及監理機關較遠，過去當地居民若要參加機車考照，往往得花費較多時間及交通成本，因此將考照服務帶進原鄉，減少居民往返市區的不便。
監理站指出，此次下鄉服務除辦理機車考照，也結合初考領駕照安全講習及交通安全宣導，向民眾說明交通標誌、標線與號誌，以及機車正確操作、道路駕駛技巧與防禦駕駛觀念，希望民眾取得駕照之餘，也建立安全用路習慣。
此次下鄉考照共有58名鄉民參與。監理站表示，透過就近提供考照服務，希望提升偏鄉居民交通安全及防禦駕駛觀念，也降低無照駕駛情形，活動獲尖石鄉長及當地鄉民肯定。
新竹市監理站長黃友川表示，未來將持續深入地方、傾聽民眾需求，以更便利、貼近生活的方式推動行動監理及偏鄉服務，透過「服務主動走出去」，縮短地理及交通因素造成的城鄉服務落差，讓考照及道路安全觀念在原鄉扎根。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。