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揮別陰暗雜亂！竹北雙崙廣場大變身 鄭朝方：讓警察也能森呼吸

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北分局旁「雙崙廣場」完成整體空間改造，增設草皮、體健設施、YouBike站及夜間照明，打造通透友善的社區休憩空間。圖／竹北市公所提供
竹北分局旁「雙崙廣場」完成整體空間改造，增設草皮、體健設施、YouBike站及夜間照明，打造通透友善的社區休憩空間。圖／竹北市公所提供

新竹縣警察局竹北分局旁「雙崙廣場」完成改造，揮別過去封閉、陰暗及動線受阻問題。竹北市長鄭朝方表示，廣場增設草皮、體健設施、YouBike站及照明，除提供居民休憩，也讓一旁警察同仁能就近「森呼吸」。

竹北市公所昨日舉辦「雙崙廣場走讀散策」暨資源回收宣導活動，吸引中崙、北崙、斗崙、新崙等四里逾百位居民參加，一同走訪重新改造後的公共空間。

鄭朝方表示，雙崙廣場過去設有圓形水泥台、多重石墩花圃及高台，加上多項水泥設施，以及各類管線、電箱散落在人行道，不僅阻礙通行，整體空間也較封閉陰暗，降低居民停留使用意願。

市公所重新規畫後，拆除部分阻礙動線的設施，設置淺碟式草皮與體健設施，增加YouBike站及夜間照明，讓廣場視野更通透，並改善步行動線，提供輪椅族及推嬰兒車家長更友善的通行環境。

改造過程也涉及多個公用事業單位。市公所表示，由於原本人行道上散布台電、中華電信及有線電視等設備電箱，團隊歷經多次協調，最終將各家電箱集中整合，另鋪設環狀步道，希望兼顧行人使用及整體景觀。

鄭朝方說，公共空間改善除了美觀，也應回歸使用需求。此次透過改造打開原有空間隔閡，讓雙崙廣場成為安全、通透且具無障礙功能的社區休憩空間。

他表示，中崙、北崙、斗崙、新崙等「四崙」居民生活關係緊密，因此特別以走讀方式邀請居民一起參與廣場重啟；竹北分局就在廣場旁，未來警察同仁也能就近休閒。市公所將持續推動公共空間改造，改善竹北各處生活環境。

竹北市長鄭朝方率中崙、北崙、斗崙、新崙等四里逾百位居民走讀重新改造後的雙崙廣場，實地了解空間改善成果。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率中崙、北崙、斗崙、新崙等四里逾百位居民走讀重新改造後的雙崙廣場，實地了解空間改善成果。圖／竹北市公所提供

竹北分局旁「雙崙廣場」完成整體空間改造，增設草皮、體健設施、YouBike站及夜間照明，打造通透友善的社區休憩空間。圖／竹北市公所提供
竹北分局旁「雙崙廣場」完成整體空間改造，增設草皮、體健設施、YouBike站及夜間照明，打造通透友善的社區休憩空間。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方率中崙、北崙、斗崙、新崙等四里逾百位居民走讀重新改造後的雙崙廣場，實地了解空間改善成果。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率中崙、北崙、斗崙、新崙等四里逾百位居民走讀重新改造後的雙崙廣場，實地了解空間改善成果。圖／竹北市公所提供

雙崙廣場改造前設有圓形水泥台、多重石墩花圃及高台，且電箱設備散布人行道，空間較為封閉、動線也受影響。圖／竹北市公所提供
雙崙廣場改造前設有圓形水泥台、多重石墩花圃及高台，且電箱設備散布人行道，空間較為封閉、動線也受影響。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 竹北 新竹縣

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