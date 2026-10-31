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吳旭智萬聖節化身「奇異博士」拋4政策打造全齡教育支持網

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今天萬聖節化身「奇異博士」，陪親子彩繪南瓜燈。圖／吳旭智團隊提供
國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今天萬聖節化身「奇異博士」，陪親子彩繪南瓜燈。圖／吳旭智團隊提供

國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今天萬聖節化身「奇異博士」，陪親子彩繪南瓜燈，並提出「全齡教育支持網」，從親職諮詢、早療特教、親子友善環境到社區共學，盼讓不同成長階段的家庭都能在竹北找到支持。

吳旭智競選總部今天舉辦萬聖節南瓜燈彩繪活動，吳旭智裝扮成「奇異博士」現身，與大小朋友欣賞作品、互動合影。他表示，「孩子需要陪伴，陪孩子長大的父母，也需要支持」，希望把親子活動中的交流與陪伴，延伸為家庭日常找得到、用得上的服務。

吳旭智指出，依新竹縣政府今年4月人口資料，竹北市0至14歲人口約占全市兩成，相當於每5名市民就有近1名是14歲以下孩子。從幼兒照顧到青春期溝通，城市應隨家庭不同階段需求，提供持續支持。

他提出「全齡教育支持網」4項服務，首先是「親職諮詢進社區」，串聯家庭教育中心與專業團隊，規畫晚間、假日親職諮詢，協助家長處理孩子情緒、3C使用及親子溝通問題。

其次是「早療與特教有後援」，規畫育兒服務窗口，協助早療資源轉介、加碼補助早療訓練課程，並與縣府合作，爭取幼兒園特教助理員師生支援；在親子環境方面，吳旭智主張盤點公園及周邊步行動線，優先改善嬰兒推車通行的高低差，並加強遊具安全、遮蔭及親子廁所設施。

此外，他也提出不同世代共學構想，透過竹北未來學院及社區空間，規畫兒童科普、青少年AI實作、家長數位教養及長輩手機防詐等課程。

吳旭智表示，從親子共同彩繪南瓜的過程，更感受到陪伴不只需要時間，也需要後援，希望透過「全齡教育支持網」，讓家庭面對教養、早療、親子活動或學習需求時，都能找到所需資源。

國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今天萬聖節化身「奇異博士」，陪親子彩繪南瓜燈。圖／吳旭智團隊提供
國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智今天萬聖節化身「奇異博士」，陪親子彩繪南瓜燈。圖／吳旭智團隊提供

萬聖節 奇異博士 吳旭智 新竹縣選舉 2026九合一選舉

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