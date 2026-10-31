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邱臣遠萬聖節化身聖鬥士星矢 喊「燃燒小宇宙」衝刺選戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部與大小朋友歡度萬聖節、發糖果同樂。他喊出選戰最後衝刺將「燃燒小宇宙」，以永不放棄的精神全力以赴，守護竹北家庭幸福。

邱臣遠競選總部今天舉辦萬聖節討糖活動，邱臣遠穿上「聖鬥士星矢」服裝現身，與前來參加的大小朋友互動、發送糖果。現場孩子穿著各式創意裝扮，齊聲喊出「Trick or Treat」，不少家長也帶著孩子與邱臣遠合影，競選總部充滿萬聖節氣氛。

邱臣遠表示，「聖鬥士星矢」是許多爸爸媽媽共同的童年回憶，故事中守護夥伴、永不放棄的精神，也與竹北這座年輕城市的活力相互呼應；這次以星矢造型與孩子同樂，希望讓兩代人在同一個節日裡，都能找到屬於自己的快樂。

邱臣遠指出，節慶活動也是凝聚社區情感的重要時刻，竹北年輕家庭眾多，城市應提供更多安全、友善的親子共享空間，讓家長與孩子能在社區創造共同回憶，未來也將持續以多元、貼近生活的方式走入社區，陪伴竹北家庭。

邱臣遠表示，選戰進入最後衝刺階段，他將「燃燒小宇宙」，以永不放棄的精神全力以赴，守護竹北每一個家庭的幸福。

他也預告，11月8日將在竹北縣政六路舉辦封街幸福市集，規畫特色攤商、親子充氣城堡，並邀請民眾黨「全明星陣容」登台演出，邀請竹北市民扶老攜幼參加。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天化身經典動漫角色「聖鬥士星矢」，在競選總部萬聖節討糖活動與大小朋友同樂，並發送糖果、合影互動。圖／邱臣遠團隊提供

萬聖節 邱臣遠 新竹縣選舉

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